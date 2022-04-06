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新州小鎮反對建收容學校 法官判歧視

編譯柯立偉／綜合報導
新州格洛威鎮的地產開發商狄克森出租一座不動產，作為收容大西洋城約90名無法正常就學的非裔及拉丁裔學生，供他們繼續受教；此計畫引起格洛威鎮政府及當地居民強烈反對，不過法院裁定，鎮政府的作法明顯構成種族歧視，狄克森的學校將可以如期開學。(示意圖，Getty Images)
新州格洛威鎮的地產開發商狄克森出租一座不動產，作為收容大西洋城約90名無法正常就學的非裔及拉丁裔學生，供他們繼續受教；此計畫引起格洛威鎮政府及當地居民強烈反對，不過法院裁定，鎮政府的作法明顯構成種族歧視，狄克森的學校將可以如期開學。(示意圖，Getty Images)

新澤西州大西洋郡(Atlantic)格洛威鎮(Galloway)的地產開發商狄克森(Kevin Dixon)，近來準備將他在當地的一棟不動產出租，作為收容來自大西洋城約90名因各種因素無法正常就學的非裔及拉丁裔學生，供他們繼續受教；然而此計畫引起格洛威鎮政府及當地居民強烈反對，狄克森為此將鎮政府告上聯邦法院。

近日法院諭知裁定，指出鎮政府的作法明顯構成種族歧視，狄克森的學校將可以如期開學。

根據狄克森提交給法庭的訴訟資料，狄克森與格洛威鎮政府最早於去年10月間就曾針對此事展開磋商；當時的鎮長戈爾曼(James Gorman)直接在會議上表示，這些學生「很糟糕」，格洛威鎮不歡迎他們的到來；時隔一個月後，甚至有居民在鎮民代表大會上說，「這些學生危險、不安，不要讓這些垃圾進入我們的城鎮」，鎮政府官員甚至近一步撤銷該不動產的一切許可執照。

時任鎮警局局長的唐娜．西格比(Donna Higbee)也在會議上表示，她擔心學校建立後對社區帶來的治安問題；西格比還引用大西洋郡另一城鎮的數據說：「自從他們蓋了這種學校後，當地警方一年內多處理了71起關於襲擊、濫用武器、持有毒品的案子，嫌疑人全部來自該所學校。」

對此，新州媒體表示已卸任的前鎮長戈爾曼和已退休的西格比局長，都沒有對他們的發言發表評論。

狄克森對於鎮民對這所學校的偏見感到憤慨，並以鎮政府為被告，以聯邦民權法案向聯邦法院興訟；法官審酌證詞後近日曉諭裁定，准許核發禁制令限制鎮政府於最終判決出爐前不得干預該校建設，並指出：「這起爭議唯一的問題就是，當地政府及居民基於種族歧視意圖阻止學校開學，這是一所確有迫切需求的學校，不是一個會引發治安問題的監獄。」

獲悉法院初步裁定後，狄克森欣慰地說：「我很自豪能把這所學校帶進我們的社區，我確信這是正確的作法；雖然與附近居民的溝通會是一條漫漫長路，但我義無反顧，因為這些孩子需要一個地方好好受教育。」

種族歧視 新澤西州 退休

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