響應市府號召 費城僑社初春清掃華埠

協勝公會及中華公所清掃義工們在十街廣場集合，右5-9為：林興、馬駿、PCDC執行主任陳國賢、陳姿、鄭依彬

「 春季費城 全城清潔日」是上一任費城市長納特在任時期提出的宣導號召，得到全市市民的積極回應。幾年來，費城華埠 的華裔市民、各大僑團均積極配合。4月2日上午，費城華埠發展會（PCDC）組織了百餘人的義工團，中華公所、協勝公會、中華婦女會等僑團均派代表參與，自發組織起清掃隊伍。各界總動員，為維護華人 社區整潔乾淨貢獻力量，給華埠的初春“掃”出了煥然一新的景象。

當天上午9時許，百餘義工隊伍陸續來到10街廣場的“清掃總部”地集合，義工們介紹清理垃圾需知事項，紙張、塑膠瓶、紙殼盒、玻璃容器、金屬啤酒瓶等放入可回收袋子，燈泡、外賣盒子、鍋碗瓢盆等放入垃圾袋子，電腦、電池、顯示器等另裝統一處理。經過簡單的介紹，所有義工基本瞭解了掃街規則，分成若干組，在不同區域開始清掃行動。

協勝公會元老陳姿、主席馬駿、鄭依彬率領一眾協勝會員，一路清掃經過中華公所、協勝公會會址。中華公所董事長林興、中華婦女會會長胡惠霞、劉素芬、元老陳周潔貞等也帶上手套，拿起掃把仔細清掃。陳姿說：“我們每年都會參與春季大清掃活動，作為僑領，要起帶頭作用，支持費城市府舉辦的活動，今天天氣很好，勞動同時可以鍛煉身體。”

林興表示，華埠是每一名華裔的家園，保持家園的整潔是每一名華人應盡的義務和責任。中華公所多年來回應政府的號召積極清掃華埠，也得到了許多兄弟僑團和學生組織的回應，看到大家辛苦勞作清理街道，感到很光榮及欣慰。【圖文報導：彭林】