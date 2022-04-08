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四月及五月 免費乳房篩檢及教育活動 美門醫院賈桂琳乳房中心，美門南部分院及海洋郡社區醫院聯合舉辦

新澤西訊

  美門醫院（Monmouth Medical Center）和美門醫院南部分院（Monmouth Medical Center Southern Campus）賈桂琳乳房中心（The Jacqueline M. Wilentz Comprehensive Breast Center）,以及海洋郡社區醫院（Community Medical Center）女性影像中心（Women’s Imaging Center），將在今年四月和五月期間聯合為大家舉辦六次免費乳房檢查及乳房教育活動開放日。比以往有更多機會為當地社區患者服務，歡迎沒有保險和有保險但一直延誤乳房檢查的朋友們提早報名參加。

   沒有保險的女性的乳房X光照片將由新澤西州癌症教育和早期檢測計劃（New Jersey Cancer Education and Early Detection Program-NJCEED）支付。NJCEED是新澤西州衛生署並提供全面檢查乳腺癌，子宮頸癌，前列腺癌和結腸直腸癌的服務。有保險的女性也可在同一時間來參加。

  美門醫院是全美第一個開始使用立體斷層掃描（Tomosynthesis）新技術的醫院，這種技術從某種意義上來說創建了一種立體的3-D掃描檢查技術，而不只是傳統的X光檢查。該立體斷層掃描技術會從多個角度進行拍攝，使醫生可以觀察到非常細小和超薄的圖像，並從不同層面觀察到異常的節點。

今年的免費篩檢日時間及地址如下：

日期：4月26日 , 5月24日 

時間：下午4-6 pm

地點：美門醫院賈桂琳乳房中心

300 Second Avenue, Long Branch, NJ

日期：4月27日，5月25日

時間：下午1-5:30 pm

地點：美門醫院南部分院乳房中心

600 River Avenue, Lakewood, NJ 08701

日期：4月26日 ，5月24日 

時間：下午4-6 pm

地點：海洋郡社區醫院女性影像中心

368 Lakehurst Road, Suite 102, Tomes River, NJ 08755

  該乳房檢查活動將為女性提供乳房X光檢查，高風險癌症計劃評估，乳房健康教育及贈品。以上篩檢必須事先注冊並符合資格。詳情請電：華人醫療服務部專線：732-923-5057。

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