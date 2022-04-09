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櫻花盛開季 事事皆歡喜 QBEEDING 精選櫻花風格床品85折優惠

新澤西訊

  四季初始，佳期如許，櫻花季到了整個世界都洋溢著粉嫩溫柔的氣息。是時候讓家裡也“春暖花開”，迎接甜蜜的幸福了。QBEDDING精選櫻花商品現享85折優惠，您最愛的天絲萊塞爾，長絨棉，全棉床裙，夏天必備的舒適蓋毯...為您打造屬於自己的春天。

  櫻花季節精選櫻花商品卡米麗婭天絲萊賽爾四季被，包含各種尺寸，Twin現價$143.61(原價 $168.95)/Queen現價 $169.11(原價 $198.95)/King現價 $186.11 (原價$218.95) ； 維莉娜長絨棉床蓋四件套Queen現價 $220.11(原價 $258.95)，King現價 $245.61 (原價$288.95) ；北歐粉長絨棉床笠四件套Queen現價 $158.06(原價$185.95)/King現價 $175.06(原價 $205.95) ；浪漫溫馨的朵莉全棉床裙套件各種尺寸任您選，Full現價 $89.68(原價 $105.50)/Queen 現價$93.08 (原價$109.50)/King 現價$101.58(原價 $119.50)；茱萸粉天絲萊賽爾床笠，驚濤駭浪遇到它也會變得靜如止水！Queen 現價$45.01(原價 $52.95)/King現價 $53.51(原價 $62.95) 。

  另外還有童話森林嬰兒全棉四季被為寶寶們的睡眠保駕護航，單條現價$39.06(原價 $45.95)；今春應景的粉花樹窗簾，一對現價$118.11(原價 $138.95)；月葉布藝窗簾，單片現價$64.56(原價$75.95) ，歡迎入店選購。

  幸福感爆棚的春天，QBEDDING還有更多商品備選，地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817，電話：732-482-9100或關注美東客服微信號QbeddingEast，歡迎微信詢問價格尺寸，不管身在美國何處都能使用微信訂購。

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