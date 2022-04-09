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粵都 經典粵菜 喜迎十周年慶 精選滋補燉湯特惠酬賓

新澤西訊

  位於新澤西Somerville的粵都經典粵菜為迎接十周年慶，特別推出紅燒鮑魚$18.99/每只；冰糖燉燕窩$28.00/每份；花旗參湯$9.95/每份；帝王蟹三吃$48.00/每磅。鮑魚，燕窩，花旗參等都是高檔滋補佳品同時也是烹飪用的名貴食材。此次推出的冰糖燕窩更是選用頂級精品燕窩精心熬制而成，可謂新州獨家，實在是美食客的福音，歡迎舊雨新知前來品嘗。

  粵都經典粵菜由來自紐約的經驗大師傅主理，多年來保持其正宗的粵式菜肴品質和風味。自開業以來粵都因為對口味、食材品質和服務嚴格要求，並不斷的推陳出新，吸引了遠近美食家再三光顧。《紐約時報》的美食記者曾經慕名前來，微服私訪，一一品嘗了茶點和菜式，大加讚賞並撰寫了專題稿件推薦粵都經典粵菜。並於2018年斬獲了《舌尖上的美國》“最佳粵菜餐廳TOP 2”的殊榮。

  粵都一直秉持經典粵菜，挑選最優質食材，設有大型游水魚缸和魚池，保證提供的海鮮最新鮮。粵都的大廚經驗豐富用心烹飪，無論鮑魚海參、生猛海鮮還是家鄉小炒，都保持其經典粵菜的純正風味。各式的港式精美點心更是品種豐富，即叫即蒸，樣樣都美味無窮！

  粵都餐廳的就餐環境高雅，裝修高檔，還特設大中型卡拉OK包房可容納16-30人就餐，能滿足不同客人對場地的需求，是您會見親朋好友的絕佳之選。粵都表示現今食材成本及人工都大幅上漲，粵都還是會將一如既往地追求菜肴的品質，不會降低水準，歡迎朋友們光臨惠顧！粵都電話：908-526-8888/908-526-7244，地址：216 W. Main St., Somerville, NJ 08876 (7天營業11:00am-9:30pm，天天茶市，週末推車)

美食 紐約時報 新澤西

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