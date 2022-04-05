我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

史上最嚴…新州5月4日起 禁超市販售一次性塑膠袋

編譯林梅婕／綜合報導
號稱史上最嚴的新澤西州「一次性塑膠袋使用禁令」將在5月4日正式上路，一般超市或購物中心結帳將不再提供塑膠袋。(Getty Images)
號稱史上最嚴的新澤西州「一次性塑膠袋使用禁令」將在5月4日正式上路，一般超市或購物中心結帳將不再提供塑膠袋。(Getty Images)

效法加州和紐約州，號稱史上最嚴的新澤西州「一次性塑膠袋使用禁令」將在5月4日正式上路，故一般超市或購物中心結帳將不再提供塑膠袋；不過還是有些塑膠袋例外，包括用來裝特殊用品的塑膠袋、額外支付購買的垃圾袋、裝寵物排泄物的塑膠袋、以及用來讓食物保鮮的夾鏈袋。

不同於其他州，店家除了不可免費提供一次性塑膠袋，也不得使用或販售；店家能販售的只有「可重複使用」的環保袋。

此外，目前只有新州特有的紙袋禁令亦是如此，店面規模超過2500平方呎的超市不得販售或提供紙袋；由於一般超市規模都超過3萬平方呎，因此即使最小的喬氏超市(Trader Joe's)也被列入管制的對象。

不過紙袋也有例外，部分零售店如連鎖寵物超市PetSmart或手工藝品連鎖店Michael's仍可依照需求提供，但不包含連鎖超市Stop and Shop。

有些一次性塑膠袋如乾洗店或農產品店使用的袋子則被允許使用，根據新州環保廳規定，其他例外可使用的塑膠袋如下：

●用來包裝未烹調的生鮮肉品、整條鮮魚、或是寵物店販售的昆蟲。

●散裝食物如水果、蔬菜、堅果、咖啡、穀物、烘焙食品、糖果、賀卡、鮮花、大量批發的食品，以及小型五金用品。

●已切片或即可食用的食物，如熱湯或熱食。

●完成乾洗的衣物。

●處方藥。

●報紙。

新州 新澤西州 加州

上一則

18至64歲族群 最易受變種病毒侵襲

下一則

販毒洗錢 銀行經理悔意真誠 法官允許出獄

延伸閱讀

聯邦氣候變遷援助金 新州將獲8720萬助低收家庭節能

聯邦氣候變遷援助金 新州將獲8720萬助低收家庭節能
牛奶摻入「消毒劑」 新州多校學生送醫

牛奶摻入「消毒劑」 新州多校學生送醫
牛奶竟有消毒劑 新州多校學生嘔吐送醫

牛奶竟有消毒劑 新州多校學生嘔吐送醫
3張刮刮樂全中奬 新州男300萬入袋

3張刮刮樂全中奬 新州男300萬入袋
1天買3次刮刮樂 他中300萬頭獎 太幸運了要匿名

1天買3次刮刮樂 他中300萬頭獎 太幸運了要匿名
州長墨菲：新州最後2大燃煤電廠 數月內除役

州長墨菲：新州最後2大燃煤電廠 數月內除役

熱門新聞

FBI表示，購屋電匯詐騙近年案例激增。(pixabay)

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

2022-03-30 09:11
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手聖安東尼奧二手屋 出租公司撿便宜

2022-03-30 13:14
35歲的崔安娜(左)本月初失蹤，警方近日尋獲其屍體，懸賞4萬元緝拿27歲的兇嫌梅里諾(右)。(警方提供)

27歲男殺害亞裔前女友 維州費郡懸賞4萬元追兇

2022-03-29 12:10
休士頓房產價格還會持續上漲。（KHOU）

休士頓房市熱 房價、租金都漲 專家：明年還會再漲

2022-04-01 11:12
由Christian Cupboard Emergency Food Shelf非營利組織所設立的今日採收(Today’s Harvest)的免費食物領取站，提供免費蔬果或食物商品。(記者陳曼玲/攝影)

菜價節節漲 明州主婦開源節流有方

2022-04-01 02:00

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護