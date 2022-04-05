史上最嚴…新州5月4日起 禁超市販售一次性塑膠袋

號稱史上最嚴的新澤西州「一次性塑膠袋使用禁令」將在5月4日正式上路，一般超市或購物中心結帳將不再提供塑膠袋。(Getty Images)

效法加州 和紐約州，號稱史上最嚴的新澤西州 「一次性塑膠袋使用禁令」將在5月4日正式上路，故一般超市或購物中心結帳將不再提供塑膠袋；不過還是有些塑膠袋例外，包括用來裝特殊用品的塑膠袋、額外支付購買的垃圾袋、裝寵物排泄物的塑膠袋、以及用來讓食物保鮮的夾鏈袋。

不同於其他州，店家除了不可免費提供一次性塑膠袋，也不得使用或販售；店家能販售的只有「可重複使用」的環保袋。

此外，目前只有新州 特有的紙袋禁令亦是如此，店面規模超過2500平方呎的超市不得販售或提供紙袋；由於一般超市規模都超過3萬平方呎，因此即使最小的喬氏超市(Trader Joe's)也被列入管制的對象。

不過紙袋也有例外，部分零售店如連鎖寵物超市PetSmart或手工藝品連鎖店Michael's仍可依照需求提供，但不包含連鎖超市Stop and Shop。

有些一次性塑膠袋如乾洗店或農產品店使用的袋子則被允許使用，根據新州環保廳規定，其他例外可使用的塑膠袋如下：

●用來包裝未烹調的生鮮肉品、整條鮮魚、或是寵物店販售的昆蟲。

●散裝食物如水果、蔬菜、堅果、咖啡、穀物、烘焙食品、糖果、賀卡、鮮花、大量批發的食品，以及小型五金用品。

●已切片或即可食用的食物，如熱湯或熱食。

●完成乾洗的衣物。

●處方藥。

●報紙。