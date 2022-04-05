前國安顧問麥馬斯特親父摔倒致死 費城養老院護士認罪

費城養老院34歲前護士克莉絲汀．蓋尼，對前國安顧問麥馬斯特父親2018年摔倒致死案的相關指控認罪，包括疏忽照料需要照護者，以及竄改紀錄。(美聯社)

費城檢察長辦公室日前宣布，養老院 34歲前護士克莉絲汀．蓋尼(Christann Gainey)已對前國安顧問麥馬斯特(H.R. McMaster Jr.)父親2018年摔倒致死案的相關指控認罪，包括疏忽照料需要照護者，以及竄改紀錄。

根據法庭文件，蓋尼被判居家軟禁六個月，另被判緩刑四年；這段期間，蓋尼也不得恢復其證照，或在任一照護診所工作。蓋尼的律師29日未回應詢問。

檢察官 指出，84歲老麥馬斯特(Herbert R. McMaster Sr.)2018年4月剛搬進「大教堂村」(Cathedral Village)養老院四天，便摔倒撞到頭，他因腦出血幾個小時後便過世。

檢察官表示，蓋尼在事發當晚為負責晚班的護士；她應依養老院政策要求，在老麥馬斯特摔倒後，定時為他檢查神經與生命徵兆。

蓋尼不實紀錄假裝有做過這些檢查，對此她已認罪；在聽審中，檢察官播放當晚數小時的攝影機畫面，顯示蓋尼在進行所謂的神經檢測 時，並未靠近老麥瑪斯特，就連她在老麥瑪斯特已過世後的檢查也是如此。

根據養老院紀錄，報告指出，養老院職員未能擬定跌倒預防計畫，即便老麥瑪斯特的醫療紀錄有此要求；養老院職員未能在老麥瑪斯特跌倒後進行完整的神經檢查，也未在病患無反應時進行CPR急救。

養老院紀錄指出，養老院管理員未能適當監管或執行預防意外和摔倒的作法。