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陪審團無共識 新州男告警致癱瘓擇期再審

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州肯登郡男子英格拉姆在2014年與警察發生肢體衝突受到重傷導致他半身不遂，因此向當局提起民事訴訟，不過陪審團29日因未達成共識而宣布審判無效。( 取材自推特)
新澤西州肯登郡男子英格拉姆在2014年與警察發生肢體衝突受到重傷導致他半身不遂，因此向當局提起民事訴訟，不過陪審團29日因未達成共識而宣布審判無效。( 取材自推特)

新澤西州肯登郡(Camden County)男子英格拉姆(Xavier Ingram)在2014年與警察發生肢體衝突，過程中受到重傷導致他從此半身不遂，因此向當局提起民事訴訟；不過肯登郡聯邦法院在歷時兩周的審議後，陪審團29日因未達成共識而宣布審判無效。

距離事發將近八年，英格拉姆今年已經28歲；他向肯登郡政府、警局和一名警察提出指控，聲稱2014年6月該名警察不僅執法過度，事發後也沒有為英格拉姆尋求醫療協助；指控中也表明，警察部門疏於訓練，對涉案警察的監督亦不周全。

據稱，事發前三名警察還曾毆打英格拉姆，他雖然試圖逃跑，但其中一名警察卻踩在他的脖子上造成嚴重傷害；日前英格拉姆躺在病床上透過視訊出庭作證，並表示警察的所作所為使他後來必須接受全天候的照護。

不過肯登郡官員指出，警察追捕英格拉姆是因為他身上攜帶槍支，而英格拉姆是在逃逸的過程中自己跌倒受傷，但英格拉姆否認自己當時持有槍支。

「當英格拉姆試圖逃避警方追緝，在沒有任何警察碰到英格拉姆的情況下，他在濕滑的路面跌倒，並嚴重傷害到自己，」肯登郡發言人柯申(Dan Keashen)表示：「這起案件自始至終公開透明，英格拉姆的個人行為才是造成他受傷的主因。」

不過英格拉姆的律師貝絲‧鮑丁格(Beth G. Baldinger)和羅斯伯(Cory J. Rothbor)當初為了避免審判無效的情況發生，曾提議放寬陪審團的表決門檻，從九票一致決下放為八比一或七比二，但遭到辯方拒絕。

兩位律師在聲明中表示：「很顯然，辯方擔心只採多數決的結果不足以說服他人相信，一個20歲青年從三呎高的地方摔下來，竟可以使他的脖子如此重傷、甚至導致癱瘓。」

全案將另日開庭，不過日期有待公布。

警察 槍支 新澤西州

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