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華青陳智博遭賓州警槍殺 養父母狀告檢警 要求公布完整視頻

編譯孫梁／綜合報導
賓州19歲華裔青年陳智博2020年被州警槍殺，他的養父母提出聯邦訴訟，控告州警和郡地方檢察官。圖為陳智博與他的養父母。(CNN有線電視新聞台截圖)
賓州19歲華裔青年陳智博2020年被州警槍殺，他的養父母提出聯邦訴訟，控告州警和郡地方檢察官。圖為陳智博與他的養父母。(CNN有線電視新聞台截圖)

2020年被賓州州警槍殺的該州19歲華裔青年陳智博(Christian Hall)養父母，日前提出聯邦訴訟，指控州警和地方檢察官公布誤導性視頻，卻拒不公開事件的完整影片，此舉意圖阻撓公眾監督，原告要求對陳智博之死、其遭受的痛苦和損害、還有家人權利被侵犯，以及律師費等做出賠償。

州警去年11月公布的錄影顯示，州警向陳智博開槍時，他手持彈丸槍但雙手舉起。提控說，州警在陳智博已經投降和表示不會殺死他後，仍開槍擊斃他是使用過度暴力。兩位提控律師說，門羅郡(Monroe)地區檢察官公布斷章取義的視頻是誤導公眾。

訴案的被告是州警總監和四名州警，以及門羅郡的地方檢察官及助理檢察官。州警方面拒絕評論，檢方則辯稱對案件的處理符合檢察官的責任，並重申陳智博的悲劇不是不合理使用致命暴力造成的。助理檢察官說：「提控律師企圖誤導公眾，現又輕率指控我們，動機不是追求正義，而是金錢的誘惑。」

提控律師賈可布(Devon Jacob)和克朗普(Ben Crump)也是明尼蘇達州被警察跪頸致死的佛洛依德(George Floyd)家人的律師，他們表示：「陳智博的遭遇是不可原諒的，與佛洛依德被非法殺死一樣。我們為佛洛依德伸張正義，也要為陳智博伸張正義。」

陳智博2020年12月30日打報警電話，說80號公路的立交橋上有人可能想自殺，他當時為與女友分手而沮喪。檢察官的報告說，陳智博在社群媒體貼出立交橋的照片，文字是「誰還會想我」。

州警趕到時發現，陳智博在立交橋上往下看，手握彈丸槍，但州警以為是真槍，讓他放下槍走過來。陳智博90分鐘後走向州警，彈丸槍仍在手中，州警再次喝令他放下武器。

兩位提控律師提供的視頻顯示，州警向陳智博開槍，但沒擊中，陳智博開始將雙手舉過頭頂，彈丸槍仍在手中，視頻中傳出「他不放下槍就斃了他」的聲音。

陳智博高舉雙手期間數名州警向他開槍，陳智博摀著肚子倒在地上。

陳智博的家人稱，警方的最初報告是說陳智博用槍指向州警，所以他們才開槍，這是誤導和妨礙公眾監督，而且州警還施壓和阻止他們提出控告。

陳智博 檢察官 社群媒體

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