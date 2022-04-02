澤西市學區預算增15% 地稅漲2400元

新澤西州澤西市學區 日前公布下學年的9億5500萬元預算 計畫，比2021至2022學年上漲15%，將使屋主的地稅平均增加近2400元。

澤西市居民和政治人物對學區預算提高導致的地稅上漲感到震驚，一些人是樂觀其成，一些人勉強接受，還有的人表示反對。

家有兩個學生的母親丹妮兒·沃克(Danielle Walker)說：「上漲的數字令人恐懼，但這是必須要做的。」她支持全額資助學區，相信近10億元的預算最終將使學生受益，「地稅雖然略有提高，但對孩子的意義重大。」

同樣是兩個學生的母親南希·伯克(Nancy Pokler)也贊成提高地稅和資助學區，表示學區多年來資金匱乏，許多公立學校的條件很差，亟需資金支持以改善提高。

新州連續七年實行財政緊縮政策，在州府認為澤西市納稅人沒有承擔應有的份額後，2018年以來是年年削減資助，2022至2023學年的資助又減少了6850萬元。

伯克說：「許多學校破破爛爛，不像我們居住的城市。公立學校不應成為城市的負面形象，而許多人認為學校的形象不佳，一個好的公校系統可使城市增值。」

一些人對提高地稅感到疑慮，認為對澤西市會產生多米諾骨牌效應。市議員柏加諾(Rich Boggiano)說：「應當給學校最充分的資助，但必須考慮屋主能不能承受，他們不能承擔。如果提高公寓的租金，就要付出代價。」

部分市議員去年表示，要對教育 理事會的支出加以控制，實際上市議會無權這樣做。柏加諾認為，教育理事會和市議會應相互合作，找出一個不提高地稅的解決辦法。

澤西市教育聯合會會長格雷科(Ron Greco)批評市政府對學區的支持不夠，特別是市長福洛普(Steven Fulop)不提供任何援助，而是建議學區賣地來彌補預算缺口。但市府辯稱，去年花的6900萬元聯邦疫情紓困金是對學區的貢獻，相當於抵銷993元的學區地稅。

17年的屋主金柏莉·艾提斯特(Kimberly Artist)對增加學區預算持審慎態度，認為沒有證據顯示多花錢對學生有利，而是有利於領高薪的學區主管，她說：「提高2400元地稅不是小數，不知道學生能否得到更好的教育，我擔心的是多長時間才能見效。」

沒有子女的屋主不滿提高地稅，不願為學校多花錢。但艾提斯特認為這種想法是短視，因為學區的資金不足會產生社會問題，最終會波及到包括屋主在內的所有居民。