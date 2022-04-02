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牛奶摻入「消毒劑」 新州多校學生送醫

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州肯登郡30日發生多所學校共64名學生因喝到摻有「無毒消耗性消毒劑」的牛奶，而被送入醫院治療。(Getty Images)
新澤西州肯登郡30日發生多所學校共64名學生因喝到摻有「無毒消耗性消毒劑」的牛奶，而被送入醫院治療。(Getty Images)

新澤西州肯登郡(Camden)官員3月30日下午證實，郡內多所學校共64名學生因喝到摻有「無毒消耗性消毒劑」的牛奶，而被送入醫院治療；學區發言人並未說明學生是否因此出現中毒症狀，但有消息指部分學生出現嘔吐反應；警方則說本案目前尚在調查中，還不清楚「無毒消耗性消毒劑」是如何進入學生喝的牛奶中。

肯登郡衛生廳30日晚間發布聲明，指出「部分學生攝入的牛奶中，含有無色的不明物質，散發一種類似防腐劑的味道，我們對此一可怕事件相當重視，所幸沒有學生出現過激反應，入院治療學生稍早已獲准回校繼續上課或回家休養，我們將持續調查消毒劑是如何污染牛奶的。」

衛生廳官員諾瓦可(Paschal Nwako)說：「出現不舒服反應的學生包含11名幼稚園學童，出現嘔吐症狀後立刻送往Virtua Our Lady of Lourdes醫院檢查，並在中午前就獲准返校；另外還有21名來自利列塔克林姆小學(Riletta T. Cream Elementary School)的學生被送往庫柏醫院(Cooper Hospital)治療」；包含衛生廳在內的郡政府各部門及學區，均未透露其他受消毒水牛奶影響的學校。

其中一間受影響的學校官員則指出，出事的牛奶是「Guida's Dairy」，當天共向學區內所有學校配送95箱牛奶，其中八箱驗出由「Vortexx」公司製作的消毒水；截至目前為止，Guida's Dairy與Vortexx都沒有針對此事發表評論。

學區發言人瓦萊莉．梅利特(Valerie Merritt)強調，事發後已在第一時間通知學生家長或監護人；她說：「出現中毒症狀學生的家長在第一時間就獲知此事，雖然我們已確定污染牛奶的消毒水無毒，但為謹慎起見，已要求中央餐廚在官方完成調查以前不要提供任何牛奶，同時加強稽查看看有沒有其他的食品也受到污染。」

牛奶 學區 新澤西州

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