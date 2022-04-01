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百賽克郡禁校內掛彩虹旗 學生上街抗議

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州百賽克郡教育局禁止學生在校內懸掛國旗、州旗、校旗以外的旗幟，許多學生因此不滿，28日帶著彩虹旗幟、手持標語，到教育局抗議。(美聯社)
新澤西州百賽克郡教育局禁止學生在校內懸掛國旗、州旗、校旗以外的旗幟，許多學生因此不滿，28日帶著彩虹旗幟、手持標語，到教育局抗議。(美聯社)

新澤西州百賽克郡(Passaic)教育局日前推出政策，禁止學生在學校範圍內懸掛國旗、州旗、校旗以外的旗幟；百賽克郡教育局指出，去年6月時有學生在校內懸掛彩虹旗表示對性少數族群的支持，教育局因法無明文無法禁止，但為避免可能的爭議，今年決定頒布禁令；許多學生因此不滿，28日帶著彩虹旗幟、手持標語，到教育局抗議。

參加陳抗的學生於美東時間28日下午2時在百賽克預科學校(Passaic Preparatory Academy)開始集結，行經百賽克科學實驗中學(Passaic Academy for Science and Engineering)及百賽克高中(Passaic High School)，遊行人數從40人漸漸增加為75人；學生手持標語、身披彩虹旗，路上不斷高呼「高舉彩虹旗」、「大家走出來」等口號。

遊行主辦人高斯尼(Amari Gawthney)說：「在我們的訴求得到明確回覆以前，我們不會停止行動；我們去年在學校掛彩虹旗都沒有任何問題，憑什麼今年突然冒出一個命令就要我們遵守？這根本就是教育局的鴕鳥心態，以為把彩虹旗藏起來就可以假裝學校內沒人支持性少數平權。」

參加遊行的預科學生潔莉．巴瑞特(Jaylie Barrett)也說：「教育局的官員不尊重我們這個社區的表意自由，憑什麼突然改變政策卻不訴我們原因？」

對於學生的抗議活動，教育局方面有派出政務官級別的主管出面聆聽學生訴求，不過並未表示教育局是否會撤回這道命令；教育局長克里斯提娜．舒華茲(Christina Schratz)說：「我們將繼續就這個命令的執行與學生溝通討論；另外我很開心學生們可以上街頭表達自己的意見，這正是民主制度的本質。」

不過學生顯然對舒華茲模稜兩可的外交辭令不置可否，一名參加遊行的學生格瓦拉(Jared Guevara)就說：「選舉那一天，我希望看到你們所有人通通下台走人。」

教育局 遊行 新澤西州

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