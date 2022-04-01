卡車太高撞壞路橋 修復經費逾500萬
新澤西州收費高速公路管理局(Turnpike Authority)表示，日前一輛卡車因高度超過限制，撞上206 號公路(Route 206)七號交流道 (Interchange 7 ramps)的路橋，導致該局需花費500萬經費進行緊急維修。
承包此項修復合約的企業，包括總部位於新州 Branchburg的費雷拉建築公司(Ferreira Construction Company)拿下500萬元工程合約，ATANE Engineers, Architects and Land Surveyors, P.C. Edison公司則以75萬元負責工程監督。
管理局總工程師菲舍爾(Robert Fischer)說明，206號公路南邊有一輛過高的車輛撞上管理局七號出口交流道(overpass)，造成多處重大損壞。
多處毀損下，高速公路出口路段、206號公路南行車道被迫關閉，以便進行臨時維修，據以保持橋樑的完整結構。毀損處包括四根樑中的三根彎曲和破裂。
工程承包商HNTB勘查被撞橋段後發現，楣板梁被撞擊後，可通車高度比宣稱的14呎6吋低了一吋；根據高速公路管理局文件，部分損壞的橫梁已被拆除，以便在永久性修復工程完成前為206號公路提供充分的交通空間。
2017年11月2日，新州的花園州公園大道(Garden State Parkway)也發生類似事故，當時一輛卡車上的挖掘機撞到米德爾敦-林克羅夫特路(Middletown-Lincroft Road)一座橋的底部，維修費支出400萬元。
此外，2008年6 月4日，一輛載有報廢汽車的超高卡車撞上新州萊西鎮(Lacey Township)一座百匯橋(Parkway bridge)，造成450萬元損失、以及數哩交通擁堵，當局提訴後取得重建資金。
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