疑槍枝走火誤殺鄰車司機 賓州男自首

賓州上達比25日發生一起槍殺案，56歲男子杭特(圖)在車內遭到槍殺；嫌犯之後向警方投案，稱這是一起槍枝走火的意外。(6abc電視台截圖)

賓州 上達比(Upper Darby)日前發生一起槍殺案，一名56歲父親在Winding Way與Lansdowne Avenue路口處於車內遭到槍殺；疑犯阿瑪爾辛赫(Lloyd Amarsingh)之後向警方投案，並稱這是一起槍枝走火的意外。

據「費城 詢問報」(The Philadelphia Inquirer)報導，上達比警方25日上午8時接獲報案，指一輛在Winding Way與Lansdowne Avenue路口停等紅燈處的白色廂型車，一名駕駛倒在方向盤上。

警方到場後發現，駕駛左側頭部中槍，送醫後不治；而監視器畫面則顯示，一輛白色奧迪曾在該白色箱型車旁停等紅燈，其駕駛並與受害駕駛「有所接觸」，之後就快速闖紅燈駛離現場，而也在該處停等紅燈的摩托車騎士則向警方報案。

警方表示，受害駕駛是來自哈弗福德(Haverford)的杭特(Jim Hunt)，當時正在輪值當班，是已婚、育有四名子女的56歲父親。

警方之後循線找到那輛奧迪汽車 ，其窗戶上面仍留有一個彈孔；警方公布奧迪車輛的照片後，來自達比(Darby)的28歲男子阿瑪爾辛赫透過律師安排，向警方投案。

雖然媒體一開始稱此案應為路怒事件，但是阿瑪爾辛赫表示，這是一場意外；阿瑪爾辛赫供稱，他當時要拔槍、然後卸下子彈，但是他準備從槍膛去除子彈的時候，槍枝突然走火，子彈直接打進廂型車內，讓他決定加速逃跑。

上達比所屬的德拉瓦郡(Delaware County)檢方指控阿瑪爾辛赫非蓄意過失殺人與不當持有武器等罪名；目前阿瑪爾辛赫遭到收押，可以以25萬元交保。