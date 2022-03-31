下注新州大學球賽 BetMGM被罰2.5萬元

美高梅博彩公司去年對新澤西州大學籃球賽的兩次下注還不到100元，如今卻面臨2萬5000元罰款，因為新州法律禁止對大學球隊以及在新州比賽的所有大學球隊下注。圖為一名顧客在波哥大賭場對體育賽事下注。(美聯社)

美高梅博彩公司(BetMGM)去年對新澤西州 大學籃球賽的兩次下注還不到100元，如今卻面臨2萬5000元罰款，因為新州 法律禁止對大學球隊以及在新州比賽的所有大學球隊下注。紐約、南達科他、維吉尼亞和華盛頓州也禁止對本州大學球隊的比賽下注。

新州的禁令去年11月有機會改變，但公投中被選民以壓倒多數否決。

部分州議員擔憂，禁令可能影響保持大學體育運動的完整性，因為禁令還禁止澤西市聖彼得大學的球迷對本校灰姑娘隊的比賽下注，如果球迷想投注就必須到其他州，如毗鄰的紐約和賓州。

BetMGM是美高梅國際酒店集團(MGM)的子公司，新州博彩主管部門上周公布文件顯示，BetMGM是與波哥大賭場(Borgata)一起，對羅格斯大學球隊的錦標賽下注。

新州博彩執法局表示，大西洋城去年3月舉行大西洋都會運動會錦標賽時，BetMGM為尼亞加拉(Niagara)大學和馬利斯特(Marist)學院的比賽投下兩注。

博彩執法局說，BetMGM在接到處罰通知後強調，是他們的技術夥伴Entain公司的失誤導致投注不當，Entain公司通常會為他們標明合法的下注地點，卻沒有標注新州是投注禁區。BetMGM與新州達成了2萬5000元罰款的和解協議。

新州博彩執法局表示，Entain公司本應對大學球隊的比賽下注點進行人工核查，但公司交易部門卻沒有發現錯誤。BetMGM是在下注40分鐘後發現有誤，旋即將賭注作廢，並將賭資退還下注的顧客。

大西洋運動會的不當投注事件十天後，BetMGM和Borgata賭場的網站推出一個大學球隊比賽的投注組合，可供賭客預選，其中包括羅格斯大學的球隊。掛在網上八小時後BetMGM發現有誤並立刻撤銷，但已有兩人下注30元。

新州博彩執法局說，該投注組合的頁面是Entain公司的一位澳洲 員工所創立，並不知道羅格斯大學球隊位於新州。