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聯邦人口普查局調查：費城人口流失2.5萬 減幅創47年新高

編譯孫梁／綜合報導
費城2020年7月至2021年7月減少2萬5000人，減幅為1975年以來最大。圖為民眾聚集在費城市府前。(Getty Images)
費城2020年7月至2021年7月減少2萬5000人，減幅為1975年以來最大。圖為民眾聚集在費城市府前。(Getty Images)

費城2020年7月至2021年7月減少2萬5000人，聯邦人口普查局最新公布調查顯示，費城人口在數年來穩步增多、2020年人口普查的統計超過160萬人後，2020年7月1日至2021年7月1日損失近2萬5000人，減幅為1975年以來最大，主要原因是人口遷出多於遷入。

由於遷出人口更多，費城多年來處於人口淨損失狀態，這一趨勢2021年加劇，全市淨損失2萬8000人，是上一年度的兩倍，為自2001年以來最大的人口流失。而在鳳凰城所在的郡，2021年是人口淨增長4萬7000人，加州河邊郡是淨增長3萬1000人。

居民搬離費城有多種原因，爵克索大學(Drexel University)的吉倫(Kevin Gillen)在研究疫情第一年的人口流動模型時發現，遷出的主要動力是逃離擁擠的市中心，包括年輕人搬回父母家、富人遷往第二棟房子，以及市民放棄大都會生活而選擇田園綠色。吉倫說：「隔離期間一切都關閉，人們無處可去，也不願和其他人在一起，因此有個後院成為美夢。」

費城2021年損失1.5%的人口，但除了德拉瓦郡(Delaware)是人口淨損失外，其他郊區郡都是略有增長。

全國近四分之三的郡2021年的死亡人數超過出生，費城2021年的死亡人數至少達到2001年以來的最高點，而出生人數則創下同一時期的最低點。

吉倫表示，費城的出生人數低不能全歸咎於疫情爆發，受高房價和高負債的影響，千禧年一代的文化觀念改變，大多晚育。他說：「負債累累、仍住公寓和30多歲還沒有伴侶等，都是對生育不利的因素，也違背上一代的多子家庭觀念。」

費城大都會地區2020年7月1日至2021年7月1日的遷出人口比遷入多出1萬5000人，與紐約都會區相比仍望塵莫及，紐約同一時期淨損失近40萬人口。芝加哥和洛杉磯等都會區的人口淨流失也都多於費城，而達拉斯和鳳凰城等都會區的人口則是大幅增長。

費城 大都會 人口普查

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