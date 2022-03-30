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用高科技設備遮住車牌逃收費 新州男落網

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州28歲的男子艾龐特(Mark Adam Aponte)日前穿越澤西市(Jersey City)的荷蘭隧道(Holland Tunnel)，在行經電子收費處時，多次利用高科技設備蓄意將車牌遮住，成功逃避收費。

當局表示，非法逃避荷蘭隧道收費的嫌犯艾龐特，已於日前遭到警方逮捕。

紐新航港局(Port Authority)警察辦公室指出，艾龐特25日上午8時30分駕駛一輛道奇挑戰者(Dodge Challenger)轎車，在經過哈德遜河(Hudson River)往澤西市的一處電子收費站前啟動一項電子裝置，用一塊黑色的布把車牌遮住以逃避收費；而且經過調查，在這個月內，艾龐特已經用同樣的方法逃避收費數次。

本月初，紐新航港局接獲新澤西州警(New Jersey State Trooper)通報，稱一輛道奇挑戰者啟用電子裝置阻礙電子收費系統辨識車牌；警方指出，當艾龐特被捕時，車輛前方並沒有掛上車牌。

隨後，艾龐特被帶往荷蘭隧道當局(Holland Tunnel Command)，被指控犯下「公共服務竊盜」(theft of service)、「竄改公共紀錄或訊息」，以及「持有竊盜工具」等三項罪名。

紐新航港局也公布艾龐特使用電子設備遮住車牌的影片，該局處發言人表示，艾龐特已經兩次逃避荷蘭隧道的收費，不過是否在其他路段也有同樣的情形，當局將繼續調查釐清。

新澤西州 電子收費 道奇

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