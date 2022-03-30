新澤西州長墨菲擬用1500萬疫情紓困款 申辦2026世界杯足球賽

自詡為超級足球迷的新澤西州長墨菲準備從聯邦疫情紓困金中撥出1500萬元，用於爭取把MetLife體育場作為2026年世界杯的賽場之一。圖為墨菲在議會發表預算演說。(美聯社)

自詡為超級足球迷的新澤西州長墨菲準備從聯邦疫情紓困金 中撥出1500萬元，用於爭取將East Rutherford鎮的MetLife體育場作為2026年世界杯的賽場之一。

2026年的世界杯將在美國、墨西哥和加拿大三國舉行，新州 是向國際足聯遊說爭取舉辦的州和城市之一，國際足聯去年考察了MetLife體育場。

州長辦公室表示，世界杯作為全球重大體育賽事之一，若能爭取到場地主辦權，對在疫情中受到重創的新州旅遊業將起到極大的促進作用。州長發言人艾蓮娜·阿爾法羅(Alyana Alfaro)說：「重振和加大對旅遊業的投入，是州府財政復甦基金的重要組成部分。世界杯將帶為新州的旅遊和接待餐飲兩大行業來大筆收入，這是兩個在疫情中受到嚴重影響的產業。」

位於Meadowlands的MetLife體育場由新州體育和展覽管理局負責管理，管理局在為爭取主辦而申請聯邦資助，但州和聯邦政府尚未最終確定費用是多少。

全國許多州和地方政府都動用聯邦疫情紓困金來資助各類計畫，而許多計畫與抗疫無關，包括佛羅里達州的一個高端酒店、紐約州達契斯郡(Dutchess)的棒球場，以及波士頓用於償還愛德華·甘迺迪(Edward Kennedy)研究所的建設費。

聯邦財政部對疫情紓困金如何使用的解釋很寬泛，原則上是用於彌補公共部門的收入損失、加強對重要公共服務的支援，以及有助於保留工作崗位。

聯邦政府給各州的疫情紓困金高達3500億元，各地為了其他計畫而動用的資金雖然只占其中很小部分，但並不符合各地官員聲稱的是用在醫療健保、幫助窮人、學校開放和加強疫苗接種上。

部分建設計畫也受到兩黨議員的質疑，維吉尼亞州的共和黨聯邦眾議員史潘柏格(Abigail Spanberger)說：「疫情導致醫院不堪重負，有人竟還想建酒店？」

財政部發言人說，疫情紓困金是幫助各州和地方政府從財務困境中恢復過來，以達到重振就業和產業的目的。

墨菲政府將聯邦疫情紓困金用於許多計畫，包括資助衛生機構、特殊教育、風力能源、住房、租金減免、陷入困境的企業和擴大兒童健保。