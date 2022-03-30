近4萬新州稅民2018年未報稅 4000萬退稅未領

新澤西州逾3萬9000個納稅人沒有提交2018年的稅表，而他們當年待領的退稅約4000萬元。(Getty Images)

新澤西州逾3萬9000個納稅人沒有提交2018年稅表 ，而這些民眾當年可領取的退稅 約有4000萬元，由於領取退稅不能超過三年，國稅局 提醒稅民，有意申領這筆退稅者，必須在今年報稅季截止的4月18日前補繳當年稅表。

國稅局表示，法律規定延遲領取退稅只有三年的窗口期，今年4月18日是截止期，新州人必須抓緊時間申領。4000餘萬元退稅的中位數是872元，意味著半數人的退稅將更多，半數人更少。

國稅局長瑞提格(Chuck Rettig)說：「我們希望協助他們拿到退稅，但最重要的是，他們需在最後期限到來前提交2018年的稅表。」

全國約150萬人2018年沒有報稅，退稅款近15億元，全國退稅款的中位數是813元，比新州的中位數少59元。

如果納稅人不能在三年內申領，他們的退稅款將交給國庫，成為財政部的資產。

但國稅局表示，納稅人申領往年的退稅時必須注意若干事項，如果申領2018年的退稅，但2019和2020年沒有報稅，退稅支票就會被扣下。此外，退稅款還可被用來補繳納稅人拖欠的聯邦稅與州稅，也可能被用來抵償沒有支付的兒童贍養費和逾期未付的聯邦債務，如學生貸款。

國稅局說，今年的稅表和往年的1040、1040A與1040EZ等稅表，以及如何填寫稅表和申報的說明，可在國稅局網站IRS.com獲取，也可致電800-TAX-FORM查詢。

國稅局鼓勵民眾上網報稅，但上網報稅只適用於2019年以後。

國稅局表示，如果納稅人丟失了2018、2019和至2020年的W-2、1098、1099和5498收入報表，可向雇主和付款人索取。如果索取不成，可利用國稅局的線上服務工具Get Transcript Online免費索求個人的工資與收入紀錄，該紀錄顯示國稅局收到的有關索取人的所有訊息，納稅人可據此完成報稅。