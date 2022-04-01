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賓州華人僑團聯盟慶祝中國農曆新年暨領導換屆聯歡宴會

本報費城訊
聯盟共同主席們向嘉賓敬酒
聯盟共同主席們向嘉賓敬酒

  賓州華人僑團聯盟（以下簡稱聯盟）3月27日在金鼎酒樓，舉辦慶祝中國農曆新年暨領導換屆聯歡宴會，費城市議員、社區僑領以及各界人士500餘名嘉賓出席活動。

   聯歡宴會在莊嚴的中美兩國國歌奏響聲中拉開序幕。卸任執行主席盧文斌感謝過往三年中各界人士的支持，回顧完成的各項社區工作。秉持創會宗旨，多次舉辦有關政治、經濟和文化等方面的活動，為僑胞謀福祉，服務社區，推動賓州華人向心力，凝聚力，以及民族自豪感。

   新任執行主席沈丕權表示，費城是友誼之城，聯盟是友誼之盟，經過全體共同主席的努力，逐漸發展壯大，取得的成績可喜可賀。接棒後將再接再厲，攜手同心為僑胞爭取更多權益，鼓勵並支持華裔參政議政，為賓州華裔發聲。促進中美友好，造福社區。

  中國駐紐約總領事館、廣西僑聯發來賀函，讚揚聯盟傳承中華文化、回饋社區、服務僑胞，為增加中美民間友誼做出的不懈努力，展示了華人群體的良好形象。在新冠疫情肆虐全球之際，帶領僑胞同抗疫情、共克時艱，充分展現中華民族守望相助、大愛無疆的精神。

  賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一帶來了賓州州長賀函，賓州州議員所羅門（Jared Salomon）、費城市議員歐大衛（David Oh）、金海倫(Helen Gym)頒發了州議會及費城市議會賀函，各政商界人士紛紛上臺發言，肯定了聯盟的城市影響力，

  表彰聯盟搭建亞裔社區和諧交流，共同努力的平臺。

  繼任秘書長朱楓代表聯盟，向費城員警總局局長沃克（John Walker）頒發賀匾，感謝其為維護亞裔社區治安方面作出的努力。

  文藝匯演中，廣西同鄉會會員唱起了壯族山歌，載歌載舞；費城姐妹舞團、COCO快樂舞隊跳起歡快的廣場舞，京劇、現代歌聯唱穿插上演，猶如文化大熔爐，帶動晚會喜慶歡騰的氣氛。（圖文報導：彭林）

賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一向聯盟代頒發賓州州長賀函，右至左為：秘書長朱...
賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一向聯盟代頒發賓州州長賀函，右至左為：秘書長朱楓、卸任執行主席盧文斌、孫一、新任執行沈丕權、榮譽執行主席張文欽、榮譽秘書長王玉明

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