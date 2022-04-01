賓州華人僑團聯盟慶祝中國農曆新年暨領導換屆聯歡宴會

聯盟共同主席們向嘉賓敬酒

賓州華人 僑團聯盟（以下簡稱聯盟）3月27日在金鼎酒樓，舉辦慶祝中國農曆新年暨領導換屆聯歡宴會，費城 市議員、社區僑領以及各界人士500餘名嘉賓出席活動。

聯歡宴會在莊嚴的中美兩國國歌奏響聲中拉開序幕。卸任執行主席盧文斌感謝過往三年中各界人士的支持，回顧完成的各項社區工作。秉持創會宗旨，多次舉辦有關政治、經濟和文化等方面的活動，為僑胞謀福祉，服務社區，推動賓州華人向心力，凝聚力，以及民族自豪感。

新任執行主席沈丕權表示，費城是友誼之城，聯盟是友誼之盟，經過全體共同主席的努力，逐漸發展壯大，取得的成績可喜可賀。接棒後將再接再厲，攜手同心為僑胞爭取更多權益，鼓勵並支持華裔參政議政，為賓州華裔發聲。促進中美友好，造福社區。

中國駐紐約總領事館、廣西僑聯發來賀函，讚揚聯盟傳承中華文化、回饋社區、服務僑胞，為增加中美民間友誼做出的不懈努力，展示了華人群體的良好形象。在新冠疫情肆虐全球之際，帶領僑胞同抗疫情、共克時艱，充分展現中華民族守望相助、大愛無疆的精神。

賓州州長亞太裔事務委員會執行主任孫一帶來了賓州州長賀函，賓州州議員所羅門（Jared Salomon）、費城市議員歐大衛（David Oh）、金海倫(Helen Gym)頒發了州議會及費城市議會賀函，各政商界人士紛紛上臺發言，肯定了聯盟的城市影響力，

表彰聯盟搭建亞裔社區和諧交流，共同努力的平臺。

繼任秘書長朱楓代表聯盟，向費城員警總局局長沃克（John Walker）頒發賀匾，感謝其為維護亞裔社區治安方面作出的努力。

文藝匯演中，廣西同鄉會會員唱起了壯族山歌，載歌載舞；費城姐妹舞團、COCO快樂舞隊跳起歡快的廣場舞，京劇、現代歌聯唱穿插上演，猶如文化大熔爐，帶動晚會喜慶歡騰的氣氛。（圖文報導：彭林）