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逾30位樂壇新秀 卡內基威爾音樂廳獻奏

本報紐約訊

  國際音樂藝術學會(International Music & Arts Society)二十六日在曼哈坦中城卡內基音樂廳舉辦第八屆國際青少年奧林匹亞音樂藝術大賽音樂會，超過30位大紐約地區紐澤西，加州，佛羅里達州等古典音樂界的青年才俊，在舞台上揮灑對音樂的夢想與熱情。音樂會結束之後主辦單位向每位演出者頒發獎杯一座，指導老師們也獲得精美獎牌。

  國際音樂藝術學會藝術總監范翠育(圖右2)表示，學習音樂的亞裔眾多，但能到古典樂壇聖地卡內基音樂廳演出的青少年音樂家卻是鳳毛麟角，「希望參與演出的學生們能藉著這次難得的舞台機會，成長為更加成熟的音樂人」。

  比賽理事長高艾玫介紹，剛剛結束的國際青少年音樂藝術大賽吸引了來自世界各地近200多名音樂好手參加。年齡從8歲到19歲，每位參賽者都身懷絕技、潛力驚人。經過激烈競爭和評委篩選之後，共有30多名選手獲獎(如圖)，這些年輕音樂家表演鋼琴獨奏，小提琴獨奏、大提琴，長笛獨奏、鋼琴四手聯彈等精彩節目。茱麗亞音樂學院教授林宏此次派送的12名學生中有4人獲得了優勝獎。林宏感謝國際音樂藝術學會作為非營利組織，長期為音樂愛好者舉辦比賽、講座等活動，給學生們提供交流和提高的舞台機會，他也希望能有更多人支持和參與國際音樂藝術學會的活動。

  紐約州教授Dr. Karlo Biegv的16歲得意門生Jeffrey Tan贏得了這場音樂比賽的5年優勝獎，演奏了李斯特的超技練習曲鐘，他已是第7次在卡內基音樂廳演出。擁有極高的感悟力，鋼琴技巧也已臻成熟。

  IMAS 第二，第三場金獎音樂會將於五月八日在Merkin Concert Hall at Kaufman Music Center舉行。

卡內基音樂廳 加州 亞裔

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