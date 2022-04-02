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清明時節懷念先人 瑪堡祿紀念陵園環境溫馨優美

新澤西訊

  有人問候的春天更加溫暖，有人關心的節日更加溫情，又逢清明時節，美好溫馨的祝願盡在瑪堡祿紀念陵園！

  

  位於新澤西州Monmouth最美麗的一片土地上，面積110英畝的瑪堡祿紀念陵園成立於1997年，是30多年來被新州政府批准的最新公墓之一。廣大的園區內種植了2500多棵樹木和150多種本地木本植物，綠意泱然，環境優美。陵園除了是探訪已故親人的寧靜之地，更立志為所有人在傷悲困難時期提供最有效，最真誠的關懷。

  瑪堡祿陵園紀念館以個性化諮詢，靈活付款計畫，高尚優雅的綠化環境，文明祭奠，構建和諧成名；多樣化的安葬服務包括貼心細緻的的室內、風景秀麗的室外陵墓，和傳統的地下墓葬。因係完整規劃的新型墓園，目前預估未售出的墓地，足以服務一百多年。瑪堡祿可隨個別需要，提供私人家庭區域以及室內和室外陵墓的獨特位置。保証將以最低的成本向您和您的家人取得最佳安息之處。

 

   一般土葬針對於心懷傳統的人，陵園提供並排的空間，彼此相鄰，不限購買數量。由設計師定制的美麗豪華室內、室外陵墓為客人們提供了可負擔的選擇，也可以代替傳統地下墓葬。及提供多種墓葬選項滿足您的特殊需求。家族墓地已成為家庭財產計畫的一部分，許多家庭希望儘早確保為後代親人提前解決後顧之憂。豪華陵墓配備與眾不同新理念設計和客戶私人定制設計，是唯一建造此類典雅建築並提供優惠價格的墓地。

  隨著土地資源的消耗，人們也越來越重視逝者“身後事”的環保綠化，瑪堡祿陵園提供高大尚的室內/外的壁葬牆，一堵壁葬牆可安置幾十乃至幾百個逝者骨灰盒，存放量極大，又節約土地。壁葬的建築形式十分豐富，並放置在受保護的箱子中，非常安全。最大化墓地-雙深度墓也是擴大和節省空間的極好方法。

  瑪堡祿尊重華人傳統喪葬習俗，建議提前規劃墓地財產為的就是買一份安心。提早規劃以免到時因情緒和財務的狀況造成措手不及，徒留遺憾。專業人員一週7天每天24小時為您服務！貼心為您提供分期付款模式，確保您和心愛的家人沒有經濟上的煩惱。

  瑪堡祿勵志在未來幾年內被評為新州第一公墓。一份孝心，一份安心，歡迎訪問網站www.marlboromemorial.com預約參觀或洽談。請電(1-888-Peace-Of-Mind) 或 (732) 970-9000，地址：361 Highway 79 Morganville，New Jersey 07751。

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