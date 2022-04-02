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自然醣褐藻糖膠 3- PLUS 褐藻糖膠功效多 抑制壞細胞生長

紐約訊

  人類食用海藻已經有幾千年的歷史，甚至「本草綱目」的古典中，都有記載海藻入藥的功能。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它早在100年前已被科學家發現。

  直到1996年的第55屆日本癌症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。日本的研究人員把1克的褐藻糖膠加入到壞細胞的實驗器皿中。經過24小時後，發現壞細胞減少了一半。更多的實驗證明，褐藻糖膠能阻止擴散轉移，預防細胞出現病變。褐藻糖膠是高分子多醣體，分子量龐大。研究顯示，褐藻糖膠在腸道中不停碰撞，這個碰撞的過程也活化了體內沉睡的免疫細胞，喚醒免疫系統軍隊準備迎戰外來的威脅，身體的防禦能力亦變得強大。

  褐藻糖膠經科學證實的功效有很多，尤其是預防和改善慢性生活疾病有幫助。研究顯示，褐藻糖膠能降低膽固醇和三酸甘油脂的水平，減低了心臟病和中風危機，以及控制了血糖上升的水平，有助抑制糖尿病的發生。褐藻糖膠是水溶性膳食纖維，能促進腸胃蠕動，減少有害物質在腸道內停留。研究顯示，褐藻糖膠有效幫助改善丙型肝炎引起的肝硬化，防止因酒精和非酒精引起的肝纖維化，抑制肝臟細胞病變。有動物實驗中，證明褐藻糖膠具有抑制炎症的功效，能有效幫助異位性皮膚炎和抑制其他的炎症產生。除此之外，研究指出連續12個星期，每天服用1克的墨角藻褐藻糖膠能減少52%的關節炎症狀。

  自然醣褐藻糖膠3-PLUS是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠。結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期人士、手術後調養、保健預防等。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。推薦中晚期人士服用，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫。

  想了解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？請即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，或加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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