自然醣褐藻糖膠 3- PLUS 褐藻糖膠功效多 抑制壞細胞生長

人類食用海藻已經有幾千年的歷史，甚至「本草綱目」的古典中，都有記載海藻入藥的功能。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它早在100年前已被科學家發現。

直到1996年的第55屆日本 癌症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。日本的研究人員把1克的褐藻糖膠加入到壞細胞的實驗器皿中。經過24小時後，發現壞細胞減少了一半。更多的實驗證明，褐藻糖膠能阻止擴散轉移，預防細胞出現病變。褐藻糖膠是高分子多醣體，分子量龐大。研究顯示，褐藻糖膠在腸道中不停碰撞，這個碰撞的過程也活化了體內沉睡的免疫細胞，喚醒免疫系統軍隊準備迎戰外來的威脅，身體的防禦能力亦變得強大。

褐藻糖膠經科學證實的功效有很多，尤其是預防和改善慢性生活疾病有幫助。研究顯示，褐藻糖膠能降低膽固醇和三酸甘油脂的水平，減低了心臟病和中風危機，以及控制了血糖上升的水平，有助抑制糖尿病的發生。褐藻糖膠是水溶性膳食纖維，能促進腸胃蠕動，減少有害物質在腸道內停留。研究顯示，褐藻糖膠有效幫助改善丙型肝炎引起的肝硬化，防止因酒精和非酒精引起的肝纖維化，抑制肝臟細胞病變。有動物實驗中，證明褐藻糖膠具有抑制炎症的功效，能有效幫助異位性皮膚炎和抑制其他的炎症產生。除此之外，研究指出連續12個星期，每天服用1克的墨角藻褐藻糖膠能減少52%的關節炎症狀。

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