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愿生活如花般美好 金色年華為您的晚年生活錦上添花

葉麗琴
中心黃寶英91歲生日快樂！孩子們為她祝壽，中心特意準備了紅包和禮物送給老人家
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  每種花都有不同的季節，都有各自的美麗，不論何時生活都應該像陽光一樣美麗自信，金色年華愿為大家美好的晚年生活保駕護航，讓您的生活健康溫暖，陽光快樂！

 

  位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)創立與2008年，至今已經擁有十多年專業服務經驗。無論是從基礎設施，還是配套服務都屬於同類中心的頂尖行列，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，交通方便。面積近2萬尺，有寬闊優美的室外環境。室內、室外活動空間充足，設施一應俱全。中心還斥巨資打造了一處可以容納百人的戶外文娛場所，是大家戶外表演，聚餐，益智遊戲的又一處場地。中心配備幾十輛巴士車為大家提供接送服務，還擁有專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室，每一個房間都配置消毒殺菌儀器。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及可供表演的舞臺，旨在充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

   種花都有不同的季節，都有各自的美麗，不論何時生活都應該像陽光一樣美麗自信，金色年華愿為大家美好的晚年生活保駕護航，讓您的生活健康溫暖，陽光快樂！

   位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)創立與2008年，至今已經擁有十多年專業服務經驗。無論是從基礎設施，還是配套服務都屬於同類中心的頂尖行列，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，交通方便。面積近2萬尺，有寬闊優美的室外環境。室內、室外活動空間充足，設施一應俱全。中心還斥巨資打造了一處可以容納百人的戶外文娛場所，是大家戶外表演，聚餐，益智遊戲的又一處場地。中心配備幾十輛巴士車為大家提供接送服務，還擁有專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室，每一個房間都配置消毒殺菌儀器。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及可供表演的舞臺，旨在充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

   不止如此，中心非常注重課程及活動的設置與安排。設有油畫、國畫、書法、手工藝術、民樂、地方戲曲、太極、健身操、社交舞、廣場舞、電腦操作、智慧電子設備使用、英語學習等各類興趣課程。同時還經常組織各項戶外及慶祝活動，例如：景點參觀、戶外運動、生日會、佳節聯歡會、匯演及比賽，超市商場購物活動等。中心還積極開展與社區優秀團體的交流互動，旨在增加老年朋友的對外交流機會，開拓其視野、豐富其生活。中心每月都為大家準備一個生日Party，大家歡聚一起共唱生日歌，切蛋糕，一同分享生日的喜悅。

  疫情期間中心為服務好廣大耆老們，特別安排醫生上門診療服務為大家提供驗血，驗尿等一系列健康檢測，還特別為大家提供藥房送藥活動。詳情請致電中心服務專線。真摯地歡迎新會員的加入，讓金色年華這個溫暖的大家庭更加美好多彩！中心地址：108 Woodward Rd, Manalapan, New Jersey 07726；華語（國語、粵語、上海話）服務專線：908-420-0893，聯絡人：美霞（Michelle）

  不止如此，中心非常注重課程及活動的設置與安排。設有油畫、國畫、書法、手工藝術、民樂、地方戲曲、太極、健身操、社交舞、廣場舞、電腦操作、智慧電子設備使用、英語學習等各類興趣課程。同時還經常組織各項戶外及慶祝活動，例如：景點參觀、戶外運動、生日會、佳節聯歡會、匯演及比賽，超市商場購物活動等。中心還積極開展與社區優秀團體的交流互動，旨在增加老年朋友的對外交流機會，開拓其視野、豐富其生活。中心每月都為大家準備一個生日Party，大家歡聚一起共唱生日歌，切蛋糕，一同分享生日的喜悅。

  疫情期間中心為服務好廣大耆老們，特別安排醫生上門診療服務為大家提供驗血，驗尿等一系列健康檢測，還特別為大家提供藥房送藥活動。詳情請致電中心服務專線。真摯地歡迎新會員的加入，讓金色年華這個溫暖的大家庭更加美好多彩！中心地址：108 Woodward Rd, Manalapan, New Jersey 07726；華語（國語、粵語、上海話）服務專線：908-420-0893，聯絡人：美霞（Michelle）

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