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6成新州人滿意環境 1/3仍想搬離 一半人想遷至其他社區

編譯林梅婕／綜合報導
新民調顯示，儘管有六成的民眾認同新澤西州的居住環境「非常好」或「不錯」，但超過三分之一的人卻表示，如果能力許可他們寧願搬走。圖為新州海邊木板人行道的人群。(Getty Images)
新民調顯示，儘管有六成的民眾認同新澤西州的居住環境「非常好」或「不錯」，但超過三分之一的人卻表示，如果能力許可他們寧願搬走。圖為新州海邊木板人行道的人群。(Getty Images)

羅格斯大學伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton)公布一項最新民調顯示，儘管有六成的民眾認同新澤西州的居住環境「非常好」或「不錯」，但超過三分之一的人卻表示，如果能力許可他們寧願搬走。

新州大多居民看似對居住環境感到滿意，有14%的人認為「非常好」，44%的人認為「不錯」，加總超過六成；但同時也有28%的人認為「還可以」，14%認為「不大好」。

另外，大約一半的人表示，如果可以他們想搬離目前居住的社區，包含36%的人希望可以搬往別州，這個數字也創下歷史新高；伊格爾頓公眾利益民調中心主任阿什麗‧孔寧(Ashley Koning)表示：「過去幾年新州人對於住在這個地方保持穩定的看法，但最近十年開始變得愈來愈不樂觀。」

孔寧也指出，1990年代中期至2000年初，高達四分之三的居民認為新州的居住環境非常好或不錯；再往前推至1980年間，該比率曾達到八成。

以政黨區分，民主黨人對新州似乎較為滿意；74%的民主黨人認為新州居住環境非常好或不錯，卻只獲得54%的獨立選民和47%的共和黨人認同。

綜合所有條件來看，南澤西的居民(50%)、低收入戶(52%)、高中學歷或以下的民眾(超過50%)，對新州的觀感都很負面。

整體來說，42%的人表示，即使有能力搬家仍會繼續住在原本的地區；大約一半的人希望搬離目前居住的社區，3%的人希望搬到同一個鎮上，13%希望搬到別的鎮，36%則表示寧願搬到別州；孔寧說：「過去十年，希望搬離新澤西州的人數增加了兩位數的成長，最近這次的調查結果，突破史上比率最高的紀錄。」

按照族裔分布，白人居民(50%)又較非裔(24%)或西語裔(32%)居民更願意留下；19%的非裔和22%的西語裔則希望能搬到新州別的鎮上。

年輕人中希望離開新州的比率更高，18至34歲的人(26%)最不願意留下，最希望留下的則是老年人(65%)。

新州 新澤西州 民調

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