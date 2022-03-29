新州天主教大學售42畝地給美國最大猶太學院

新澤西州天主教會喬治亞莊園大學(圖)宣布，將出售該校42畝的閒置土地及其上少量建築物給美國最大猶太學院「貝斯梅德拉許戈沃學院」。(PIX11電視台截圖)

新澤西州 天主教會喬治亞莊園大學(Georgian Court University)已宣布，將出售該校位於湖木大道(Lakewood Avenue)上約42畝的閒置土地及其上少量建築物給美國最大猶太 學院「貝斯梅德拉許戈沃學院」(Beth Medrash Govoha，BMG)；喬治亞莊園大學未透露出售金額，僅表示土地出售後，BMG學院預計將在此建設住房。

喬治亞莊園大學發言人說：「所有必要的法律文件都已簽署完成，本校將出售包含古爾德莊園(Gould Estate)在內約42畝的土地給BMG學院；不過不會立刻移轉所有出售土地的所有權，我們預計自夏天開始，分幾個月分批移轉所有出售予BMG學院的土地。」

近幾十年來，在BMG學院的努力下，不只大量信奉猶太教的學生選擇此校就讀，還吸引了全國各地猶太教信眾移居此地，使湖木鎮成為新澤西州第五大城鎮；根據2020年人口普查 數據，湖木鎮目前常住人口約13萬5000人，比起2010年大幅增加46%；BMG學院董事長佛里曼(Howard Friedman)說：「這筆交易案是使湖木鎮邁向偉大城市的重要一步。」

雖然沒有透露交易金額，喬治亞莊園大學表示將利用出售土地所得的價金，蓋一棟新的「護理與健康科學中心」，並將一棟現有教學大樓翻新成學生中心，還要整修已稍嫌老舊的學生宿舍；該校對於這項交易內容非常滿意，發表聲明說：「基於本校與BMG學院間的關係，這筆交易案與普通的土地買賣有所不同；它不只是買賣，更是兩所有宗教背景的高等學府間的合作。」

喬治亞莊園大學進一步說明：「這不僅僅只是一場銀貨兩訖的買賣，更讓本校得以加強與BMG學院的合作；本校深信只要能與BMG深化合作，必能為各自的學生提供更佳的學習機會，並提升湖木鎮的生活品質水準。」