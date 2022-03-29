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56歲女子踩到葡萄滑倒 新州法官判店家免賠

編譯林梅婕／綜合報導
新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)
新州女子艾莉絲‧傑特指控百貨量販店山姆俱樂部管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院裁決山姆俱樂部不用負法律責任，因葡萄放置在密封的容器裡，並無管理不當。(Getty Images)

新澤西州56歲女子艾莉絲‧傑特(Aleice Jeter)於2017年指控百貨量販店山姆俱樂部(Sam's Club)管理疏失，遺留葡萄在地上讓她踩到不慎滑倒；不過新州高等法院日前公布裁決結果，山姆俱樂部不用負法律責任，原因是經查後證葡萄都是放置在密封的容器裡，並無管理不當。

根據全案裁決的摘錄，葡萄都是裝在密封的翻蓋容器中，與將葡萄裝在未密封的袋子裡不同，「即使在顧客手持產品的狀況下，仍不足以產生讓葡萄掉到地上的風險」。

2017年春天，傑特在林登市(Linden)的山姆俱樂部店內「主要通道」上滑倒；根據法律文件的陳述，傑特原本站在結帳區域，但忘了東西要回頭再去拿時突然滑倒，之後發現有葡萄卡在她的鞋底；儘管救護車立刻抵達，傑特「身體仍承受嚴重的傷害」，並於同年10月提出申訴。

新州高等法院一直到今年1月3日才開始審理此案，在最後的判決書指出，山姆俱樂部雖然了解客人將葡萄的盒子打開「並非不常見」，但店經理稱其屬於「竄改商品內容」的行為，並不被店家允許。

審判期間，傑特試圖說服陪審團認同她的案件符合「作業管理法」，該法專門處理作業和管理疏失的案件，並強調「裝葡萄的盒子經常會自動打開」；依照此法的規定，傑特並不需要實際舉證「山姆俱樂部的疏失造成危險狀況」。

山姆俱樂部最後成功突破傑特的訴訟策略，阻止陪審團採信；該公司稱此案不符合作業管理法，因為葡萄都是放在關閉且密封的容器裡，為的正是避免這樣危險的情況發生，「如果客人忽視店家規定，蓄意將裝葡萄的盒子打開，即使在作業管理法下，也不算是店家的責任」。

「我們感到非常震驚，也認為判決的結果非常糟糕。」傑特的律師加農(John D. Gagnon)表示：「根據艾爾賓(Barry Albin)法官在判決書中說的，這又回歸到州政府真正的責任前提下。」

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