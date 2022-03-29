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12歲男童受虐致死 賓州女謀殺罪成立

編譯柯立偉／綜合報導
賓州12歲男童麥克斯威爾．肖倫柏格長期挨餓最終被毆打致死，陪審團對37歲的嫌犯金柏莉．毛瑞(圖 )裁定罪名成立。(黎巴嫩郡檢察官辦公室照片)
賓州12歲男童麥克斯威爾．肖倫柏格長期挨餓最終被毆打致死，陪審團對37歲的嫌犯金柏莉．毛瑞(圖 )裁定罪名成立。(黎巴嫩郡檢察官辦公室照片)

賓州黎巴嫩郡2020年發生一起虐童致死案，時年僅12歲的男童麥克斯威爾．肖倫柏格(Maxwell Schollenberger)長期挨餓最終被毆打致死，陪審團於22日針對37歲的嫌犯金柏莉．毛瑞(Kimberly Maurer)作出有罪判決，法官當庭諭知6月1日宣判刑期，辯護律師表示毛瑞面臨最高終身監禁不得假釋。

黎巴嫩郡指出，2020年5月12日當局在一間狹小的房間裡發現麥克斯威爾的屍體，全身赤裸並被穢物覆蓋，解剖後還發現麥克斯威爾眼眶骨折和多種鈍器創傷跡象，最後判定死因為長期飢餓、承受家暴與營養不良；此外，深入調查後還發現，嫌疑人麥克斯威爾的父親史考特．肖倫柏格(Scott Schollenberger)與毛瑞的虐童行為具有針對性，除了麥克斯威爾外，其他的孩子都沒有受到虐待。

此外，據當地媒體「黎巴嫩郡報」報導，史考特與毛瑞從來沒有讓麥克斯威爾上過學，麥克斯威爾生病時也從未被送醫治療過，更遑論為其提供長期受虐的心理治療。

經過四個月的調查，檢方於2020年9月對史考特及其未婚妻毛利提出指控，罪名包含殺人罪、危害兒童發展罪等，史考特已在上月審判中被判處終身監禁不得假釋。

毛瑞的辯護律師表示，有罪判決並不完全公平，因為麥克斯威爾案的主嫌完全就是史考特，是他策劃並主導了一切的虐待行為；他說：「我們調查到很多證據都指向史考特才是家庭中的『話事人』，史考特對於這個家庭的控制和脅迫程度之高，才是導致麥克斯威爾死亡的主因，毛瑞充其量就是個幫助犯。」

不過，律師也指出明白這起案件對於任何陪審團而言都是困難的決定，目前尚不清楚是否提出上訴。

家暴 賓州

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