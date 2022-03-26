防疫放寬 賓州天普大學 國際學生申請增加36%

隨著新冠疫情 趨緩，防疫管制陸續放寬，大學的招生 人數申請回升，位於賓州 費城北邊的天普大學(Temple University)今年收到超過3萬8000份申請，比去年增加5%，也是有史以來申請數量最多的一年;其中國際生申請多達2740份，比去年增長36%。

該校第一代移民的申請人數也增加了24% ，有色人種增加9%，就連跨州申請 的人數也大幅成長。

負責該校招生管理的副教務長艾伯特(Shawn Abbott)說：「雖然六個月後的事還很難說，但我們可以預見，天普大學將迎來最多元化的一年。」

賓州其他地方學校今年的國際學生申請人數也都增加許多，州內規模最大的西徹斯特大學(West Chester University)就增加58.8%，賓州州立大學(Pennsylvania State University)增加17%，爵克索大學(Drexel University)增加23%；而這些數據被視為是防疫管制放寬後的影響，象徵校園生活逐漸步入正軌。

西徹斯特大學發言人南西‧蓋納(Nancy Santos Gainer)指出：「這是兩年以來第一次，在入學那天我們有1100名錄取的學生參與實體授課，而這個數字比2019年增加12%。」

全美今年國際學生的註冊人數多達91萬4095人，比去年增加4%；根據國際教育協會(Institute of International Education，IIE)的統計，第一代移民的國際學生更成長了68%。

其實國際教育協會去年6月就曾表示，約43%的大專院校申請就讀2021至2022學年度的國際學生都有成長的趨勢，凸顯國際學生的人數正逐漸恢復。

該協會副主席莎拉·伊爾奇曼(Sarah Ilchman)說：「我認為部分的原因和疫情後的恢復有關，我們的協會有103年的歷史，經歷過12次的疫情大流行，但每次大流行過後國際學生的人數都會有非常顯著的增加。」