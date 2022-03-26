新州布倫斯菲爾學院 擬併入蒙特克萊爾州大

新澤西州布倫斯菲爾學院陷入財政危機面臨關門，好在附近的蒙特克萊爾州立大學伸出援手，不但提供資金，還將展開長期合作計畫。(布倫斯菲爾學院官網)

過去五個月以來，受疫情及少子化影響，新澤西州 布倫斯菲爾學院(Bloomfield College)陷入財政危機，隨時可能面臨廢校停辦的命運；好在附近的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)伸出援手，提供布倫斯菲爾學院下一學年度需用資金，兩校還將展開長期合作計畫，布倫斯菲爾學院可能與蒙特克萊爾州大合併或成為其附屬學校。

據悉蒙特克萊爾州大在21日的校務會議上通過金援布倫斯菲爾學院的計畫，雖然資助布倫斯菲爾學院是一筆不小的金額，不過由於今年度州政府尚有500萬預算尚未撥付；校方認為等收到這筆款項後，就能打平向布倫斯菲爾學院的支出。

蒙特克萊爾州大還表示，由於布倫斯菲爾學院是新州 唯一一間以非裔、西語裔及其他少數族裔學生為主的學校，有一定社會責任，因此對該校的援助意義重大；蒙特克萊爾州大校長科培爾(Jonathan G.S. Koppell)說：「本校與布倫斯菲爾學院有共享的使命與價值，都在為『經常被邊緣化』的學生族群提供高質量的教育 服務；因此對於該校財務危機伸出援手正是出自援『教育公共化』的理念，讓我們共同努力以對我們所服務的社區造成更大的影響。」

布倫斯菲爾學院院長對於蒙特克蘭爾州大的「雪中送炭」感念在心；院長瑪契塔．伊凡斯(Marcheta Evans)說：「蒙特克萊爾州大高層在過去幾個月以來多次蒞臨本校參觀，對於本校的優良設備及學生認真求學的態度印象深刻；更重要的是，蒙特克萊爾州大在幾次的金援會議上，多次與本校分享如何為『經常被邊緣化』的學生族群提供教育的重要性，這正是本校的使命與核心價值。」

除了布倫斯菲爾學院外，新州百年大學(Centenary University)、德魯大學(Drew University)、瑞德大學(Rider University)等校亦面臨財務危機，不過布倫斯菲爾學院是唯一一間向他校請求支援並成功脫離廢校命運的大學。