我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

澤西市學區批准近10億學校預算 屋主加稅1600元

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州澤西市學區理事會通過下一年度的9億7380萬元預算計畫，同時將增加學校預算導致的屋主加稅，從平均2400元降到1600元，缺額部分由市和學區的多項結餘補足。(Getty Images)
新澤西州澤西市學區理事會通過下一年度的9億7380萬元預算計畫，同時將增加學校預算導致的屋主加稅，從平均2400元降到1600元，缺額部分由市和學區的多項結餘補足。(Getty Images)

新澤西州澤西市學區理事會日前通過下一年度的9億7380萬元預算計畫，同時將增加學校預算導致的屋主加稅從平均2400元降到1600元，缺額部分由市和學區的多項結餘補足。

在學區理事會的每月例行會議上通過的2022至2023年度預算計畫，還要經哈德遜郡批准。

近10億元的學校預算需靠對屋主加稅實現，預計地稅將平均提高2399元，但加稅在學區理事會的上一次會議上引起極大爭議，因此在學區21日舉行的公聽會上有人提出折中方案，加稅幅度由2399元降至1611元。由於學區增加了長期教學設施的計畫，最初提議的9億5560萬元預算也增至9億7380萬元。

但預算計畫在理事會最初表決時沒有通過，直至理事鮑拉·瓊斯-沃森(Paula Jones-Watson)改變立場後才勉強過關，理事會會長、一個副會長和三名理事投了贊成票，一名副會長和三名理事投下反對票。

投反對票的理事漢米爾頓(Alexander Hamilton)說，表決過程就是不停地勸說持不同意見的人改變主意，「但我一點都不感興趣，他們沒有說服我。」

新的預算計畫將不再要求從加稅中籌到2億500萬元資金，而是僅籌1億4850萬元，缺額部分由年底時可節餘的3000萬元和學區2020至2021年度的600萬元餘額補上。學區表示，投資的運營經過重新配置可實現減費700多萬元，教職工招聘沒有滿額還可節省300萬元。

新的預算計畫比本年度的8億1400萬元增加了15%，而目前的預算導致屋主去年平均加稅955元，但澤西市去年用6900萬元的聯邦疫情紓困金為屋主平均減稅約1000元，因此抵銷了地稅的增加。

澤西市發言人表示，紓困金只能抵銷一次加稅，學區下一年度的近10億元預算計畫以及對屋主加稅2400元不合情理。

但在出席21日公聽會的34位發言代表中，多數人贊成新的預算計畫，家有兩個學生的母親梅根·諾維克(Meghan Noveck)說，給學校的資助不能比以前還少，「我們不能退回到過去，預算中的哪一部分不是學生應該得到的？」另一位學生家長認為，應當為學校提供全額資助，才能滿足學生的需要。

預算 學區 紓困金

上一則

佛州女為錢赴新州槍殺親妹 開男友車逃逸被捕

下一則

新州布倫斯菲爾學院 擬併入蒙特克萊爾州大

延伸閱讀

學區抗疫經驗 亞裔教委線上交流

學區抗疫經驗 亞裔教委線上交流
吳紹榮競選蒙特利公園市議員 趙美心支持

吳紹榮競選蒙特利公園市議員 趙美心支持
7個月內2度煮飯睡著釀火災 新州男子被捕

7個月內2度煮飯睡著釀火災 新州男子被捕
遵守禮節 擬列舊金山學區教委會守則

遵守禮節 擬列舊金山學區教委會守則
讓青少年多睡點… 費城學區高中 今秋改9時上課

讓青少年多睡點… 費城學區高中 今秋改9時上課
全美第二大 洛杉磯聯合學區最遲23日解除室內口罩令

全美第二大 洛杉磯聯合學區最遲23日解除室內口罩令

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果