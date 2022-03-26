澤西市學區批准近10億學校預算 屋主加稅1600元

新澤西州澤西市學區理事會通過下一年度的9億7380萬元預算計畫，同時將增加學校預算導致的屋主加稅，從平均2400元降到1600元，缺額部分由市和學區的多項結餘補足。(Getty Images)

新澤西州澤西市學區 理事會日前通過下一年度的9億7380萬元預算 計畫，同時將增加學校預算導致的屋主加稅從平均2400元降到1600元，缺額部分由市和學區的多項結餘補足。

在學區理事會的每月例行會議上通過的2022至2023年度預算計畫，還要經哈德遜郡批准。

近10億元的學校預算需靠對屋主加稅實現，預計地稅將平均提高2399元，但加稅在學區理事會的上一次會議上引起極大爭議，因此在學區21日舉行的公聽會上有人提出折中方案，加稅幅度由2399元降至1611元。由於學區增加了長期教學設施的計畫，最初提議的9億5560萬元預算也增至9億7380萬元。

但預算計畫在理事會最初表決時沒有通過，直至理事鮑拉·瓊斯-沃森(Paula Jones-Watson)改變立場後才勉強過關，理事會會長、一個副會長和三名理事投了贊成票，一名副會長和三名理事投下反對票。

投反對票的理事漢米爾頓(Alexander Hamilton)說，表決過程就是不停地勸說持不同意見的人改變主意，「但我一點都不感興趣，他們沒有說服我。」

新的預算計畫將不再要求從加稅中籌到2億500萬元資金，而是僅籌1億4850萬元，缺額部分由年底時可節餘的3000萬元和學區2020至2021年度的600萬元餘額補上。學區表示，投資的運營經過重新配置可實現減費700多萬元，教職工招聘沒有滿額還可節省300萬元。

新的預算計畫比本年度的8億1400萬元增加了15%，而目前的預算導致屋主去年平均加稅955元，但澤西市去年用6900萬元的聯邦疫情紓困金 為屋主平均減稅約1000元，因此抵銷了地稅的增加。

澤西市發言人表示，紓困金只能抵銷一次加稅，學區下一年度的近10億元預算計畫以及對屋主加稅2400元不合情理。

但在出席21日公聽會的34位發言代表中，多數人贊成新的預算計畫，家有兩個學生的母親梅根·諾維克(Meghan Noveck)說，給學校的資助不能比以前還少，「我們不能退回到過去，預算中的哪一部分不是學生應該得到的？」另一位學生家長認為，應當為學校提供全額資助，才能滿足學生的需要。