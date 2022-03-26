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佛州女為錢赴新州槍殺親妹 開男友車逃逸被捕

編譯林梅婕／綜合報導
女子安潔莉‧多名古茲在新州槍殺21歲的妹妹奧梅莉，而起因竟然只是為了錢。圖為發生兇案的住家。(abc7ny電視台截圖)
女子安潔莉‧多名古茲在新州槍殺21歲的妹妹奧梅莉，而起因竟然只是為了錢。圖為發生兇案的住家。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州小郵輪市(Little Ferry)日前發生一起駭人聽聞的謀殺案，來自佛羅里達州的27歲女子安潔莉‧多名古茲(Angielly Dominguez)槍殺21歲的妹妹奧梅莉‧多名古茲(Omelly Dominguez)，而起因竟然只是為了錢；接著安潔莉還駕駛男友的車逃逸，所幸後來仍遭警方逮捕，被指控一級謀殺和其他多項罪名。

博根郡(Bergen)檢察官穆塞拉(Mark Musella)表示，奧梅莉約在22日下午4時於小郵輪區的家中遇害；據稱她曾就讀新州的友聯市高中(Union City High School)，之後又在當地威廉帕特森大學(William Paterson University)主修護理。

警方表示案發當天先接到報案聲稱有人在家中被刺，但是當警方抵達案發現場才發現，奧梅莉倒臥在沙發上死亡，頭部還有槍傷。

根據奧梅莉的弟弟供稱，當天下午3時40分他放學回到家，聽到姊姊們為了錢起爭執，沒想到接著傳出槍聲；弟弟向警方表示，「安潔莉站在客廳裡瞪著他」，然後離開。

奧梅莉家中的門鈴監視器畫面顯示，安潔莉離開的時間與槍響的時間一致，而警方抵達前安潔莉已離開現場；另外，同樣來自佛州的安潔莉的男友則是向警方表示，安潔莉駕駛男友的車離開佛州，當時車上還「載滿了武器」。

警方在新州高速公路、靠近櫻桃山(Cherry Hill)的附近將安潔莉攔下並逮捕，隨後轉交博根郡檢察官辦公室；安潔莉總共被指控一級謀殺、二級非法武器持有和三級妨礙拘捕的罪名。

目前安潔莉仍被拘留在博根郡地方監獄，等待一審開庭。

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