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2月初以來增3倍 新州逾3成新病例為BA.2變種

編譯郭宣含／綜合報導
Omicron的BA.2亞變種病毒持續在新澤西州傳播，從2月初2.8%佔比成長到現在逾30%，但專家預測應該不會引爆新一波疫情。(美聯社)
Omicron的BA.2亞變種病毒持續在新澤西州傳播，從2月初2.8%佔比成長到現在逾30%，但專家預測應該不會引爆新一波疫情。(美聯社)

有「隱形Omicron」(stealth Omicron)之稱的BA.2亞變種病毒持續在新澤西州傳播，從2月初2.8%占比成長到現在逾30%，雖然專家預期BA.2會逐漸成為新州主流病毒，但應該不會引爆新一波疫情

根據新州最新變種病毒追蹤，BA.2現在在新州所有採樣病例的占比逾30%，但在2月初，該占比僅2.8%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，BA.2現在是新州與紐約州區的主流病毒株，截至19日在所有病例中占52%，高於前一周的39%。

雖然新州陽性樣本數自2月初以來已增加三倍，但專家並未過度憂心。新州過去一周單日平均新增確診859例，比一個月前減少42%；根據全州71間醫院的69間醫院數據，新州22日僅回報691例陽性檢測，住院數也自去年7月以來首次跌至400人以下。

專家持續監測「隱形Omicron」的活動，並預期BA.2亞變種病毒會持續擴散，直到它在未來幾周成為新州和全國的主流病毒。

專家認為，BA.2應該不會帶來新一波疫情潮，但可能推升病例。官員表示，該病毒株比Omicron更具傳染力，但未必更致命，特別是對已接種疫苗者和曾感染過Omicron的人。

最近BA.2趨高多地確診病例數，包括中國、香港和英國等歐洲多國；英國往往是美國疫情發展的前車之鑑。

「我認為疫情會如預期，仿照英國數據發展。」羅格斯大學醫學院(Rutgers University Medical School)傳染病專家塞尼莫(David Cennimo)在電郵中表示：「這種病毒變種跟Omicron關係密切，它就是Omicron的亞變種，但似乎更具傳播力。」

塞尼莫表示：「整體而言，我沒看到病例增加或病況加重，這表示這波病例『激增』不會很嚴重，但也可能說明還沒出現大量病例而已。我抱持一些希望，因為來自疫苗或先前感染的抗體似乎有助預防BA.2。」

但就算新州爆發新一波疫情，塞尼莫認為新疫情也不會超過Omicron疫情潮。

新州 Omicron 疫情

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