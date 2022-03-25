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7個月內2度煮飯睡著釀火災 新州男子被捕

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州男子馬龍日前因煮飯睡著致火災及意圖襲警，被依公共危險罪及妨害公務罪逮捕。(Getty Images)
新澤西州男子馬龍日前因煮飯睡著致火災及意圖襲警，被依公共危險罪及妨害公務罪逮捕。(Getty Images)

新澤西州哈德遜郡(Hudson County)貝玉楊市(Bayonne City)43歲男子馬龍(Tysean Malone)日前因煮飯睡著致火及意圖襲警，被依公共危險罪及妨害公務罪逮捕；警方查驗身分時，意外發現目前馬龍也因其他案子遭聯邦法警局通緝；當局表示這是馬龍在七個月內二度因同一事由被逮捕。

貝玉楊市警察局警官艾馬托(Eric Amato)21日召開記者會，說明轄內凱利帕克威(Kelly Parkway)社區的火警；他表示警消趕赴現場時，一樓已煙霧瀰漫，居民也已開始自主撤離，不少公寓居民集結在戶外等候消防人員撲滅火勢並釐清起火源。

警方清理現場時，發現火警源頭來自馬龍居住的屋內，當時他正躺在自家沙發上呼呼大睡，完全忘記正在煮東西，廚房瓦斯爐更是早已燒起來。

然而，當警方將馬龍帶出火場後，馬龍數度不顧警方命令，意圖重新衝回公寓，甚至還作勢威脅在場員警，警方為保證在場警消人員人身安全並讓消防人員盡速滅火，決定逮捕馬龍。

事實上，這已是馬龍七個月內第二度因煮飯時睡著失火被捕，去年8月14日他也是煮飯煮到一半跑去沙發上睡覺，導致瓦斯爐起火燃燒，警方當時也疏散整棟大樓的居民，所幸去年及這次的火警均沒有造成人員傷亡；不過，除了失火罪及妨害公務罪以外，馬龍去年8月被逮捕時還被警方查獲持有古柯鹼及其他吸毒器具，目前關於毒品罪的控罪正在審理中。

貝玉揚市本月以來已發生不少火警，如8日下午2時55分在西24街的酒店「Antoinette Gardens」也發生一起火警，由於是獨棟建築，除投宿的三名旅客外並無鄰居受影響；該起火警造成兩人受傷，起火原因尚在調查中。

新澤西州 警察 毒品

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