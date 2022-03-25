新州區長私賣公物 被控瀆職和盜竊

新澤西州海洋門區的區長甘迺迪被控將拍賣公物的所得據為己有，以及在私人的社群媒體上販售海洋門區府的辦公家具。(海洋郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 海洋郡(Ocean County)海洋門區(Borough of Ocean Gate)的區長甘迺迪(Paul Kennedy)日前被控將拍賣 公物的所得據為己有，以及在私人的社群媒體上販售海洋門區府的辦公家具。

海洋郡檢察官 比爾希默(Bradley Billhimer)表示，66歲的甘迺迪被控瀆職和盜竊，在遭到傳喚出席聽証後，現已獲釋；檢察官說：「調查顯示，甘迺迪作為海洋門區的區長，沒有交出銷售公家財物的所得，反而是裝進個人的腰包，而公家財物的銷售則是通過政府拍賣網站GovDeals.com進行的。」

比爾希默說，甘迺迪還被控沒有將停車咪表的收費存入區府的銀行帳戶，以及通過私人的臉書Marketplace帳戶銷售區府的辦公家具，試圖將錢留為己用。

給甘迺迪的電話留言和發的簡訊都沒有回覆，尚不清楚他是否聘請律師可解答人們的質疑；給海洋門區的議員發的電郵質詢，也都沒有回音。

海洋門區位於Toms河的南岸，靠近海邊高地(Seaside Heights)，約有2000人口。

助理郡長費烏爾(Michael Fiure)說，甘迺迪在遭到傳喚出席聽證前，即已被解職。

共和黨籍的甘迺迪2015年曾被當地一個民主黨團體的成員起訴，指他擔任區府的四個職務期間，曾遭到政府監督部門的罰款，而且還拒絕公布擔任四個職務的收入，但他仍拒不辭職。但這項訴案的結果如何仍不清楚。