曾因疫情關閉 賓州駐台投資貿易辦事處重開

沃爾夫(中)與李光章(左)及在賓州投資台商座談。(駐紐約台北經文處提供)

因為疫情 關閉的「賓州 駐台貿易投資 辦事處」(Commonwealth of Pennsylvania Trade & Investment Office in Taiwan)，在3月重新恢復運作；駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，日前在賓州首府哈里斯堡(Harrisburg)會晤賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)，就雙方進一步深化雙邊未來合作深入交換意見。

關心俄烏戰爭情勢發展，日前透過停止買賣俄羅斯酒品以聲援烏克蘭的沃爾夫，表示台灣是美國堅實且可信賴的民主夥伴，而賓州恢復駐台辦事處有二層重要意義，就當前國際情勢而言，賓州樂願從州政府層級，藉由實際的交流合作，力促台美整體關係穩健向前。

沃爾夫還說，在經貿關係上，賓州與台灣在石化、有機農業、生醫製藥、先進製造都有合作的利基，就地緣政治而言，賓州樂見台灣繁榮發展，兩者均能受益於緊密的雙邊關係。

李光章則表示，此時恢復賓州設處正是時機，賓州與台灣具廣泛的經濟與科技合作機會，近年來台灣與賓州西部的機器人、人工智慧、自駕車及物聯網，以及東部的生技製藥已建立合作，日前在「台美教育合作倡議」下，台師大與賓州州立大學(Pennsylvania State University)簽署「優華語」計畫，未來在在石化、潔淨能源，以及教育等各領域，都能夠進一步加強合作。

由於疫情加上州政府預算刪減，位於賓州的駐台貿易投資辦事處於2020年9月關閉，但在中華民國外交部、駐紐約台北經文處與賓州政府密切協調合作，並獲得賓州參、眾議會跨黨派議員共同支持，終於促成該辦事處恢復運作，新任處長為Liran Golan。

在賓州投資的台商，包括協和鋁門窗公司、友井集團及復盛集團，也派代表與會。