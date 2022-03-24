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福爾摩沙四重奏新州演出「雨夜花」、「哭泣」感動觀眾

記者孫影真／新澤西州報導
「福爾摩沙四重奏」應西東大學邀請，登上南橘市表演藝術中心舞台，演奏莫札特與德弗札克的弦樂四重奏曲。（記者孫影真／攝影）
「福爾摩沙四重奏」應西東大學邀請，登上南橘市表演藝術中心舞台，演奏莫札特與德弗札克的弦樂四重奏曲。（記者孫影真／攝影）

「福爾摩沙四重奏」(Formosa Quartet)應西東大學(Seton Hall University)邀請，日前登上南橘市表演藝術中心(South Orange Performing Art Center)演奏莫札特與德弗札克(Antonín Dvořák)的弦樂四重奏曲，獲得許多好評，中場兩首非古典曲「雨夜花」與烏克蘭曲「哭泣」(Plakala)，悲傷的旋律融入澎湃的感情，感動現場300名觀眾。

近兩小時的音樂會以莫札特G大調第14號K387弦樂四重奏名曲「春天」開場，跳躍輕快的旋律，畫出暖日和風啼鶯舞燕，迎接春天的到來。

中場演奏了幾首小品流行曲，一首烏克蘭曲「哭泣」(Plakala)，只用一只大提琴，四雙手在琴上或敲木箱，或輕捻琴弦，簡單的音符配上節奏強烈的木鼓聲，對應出殘酷的現實戰況，讓人不禁唏噓；「雨夜花」以中、小提琴輪流主奏，琴聲悠揚悅耳，高音直撼心靈，將流行曲提升到藝術殿堂。

下半場演奏德弗札克F大調第12號Op. 96弦樂四重奏「美國」，讓觀眾隨著熟悉迷人的曲調，平復了悲傷的情緒，第四章轉為充滿活力，如教堂讚歌般的旋律，在熱血沸騰的激情中結束，獲得全場觀眾起立喝采。

「福爾摩沙四重奏」兩首非古典曲「雨夜花」與烏克蘭曲「哭泣」，悲傷的旋律融入澎湃的...
「福爾摩沙四重奏」兩首非古典曲「雨夜花」與烏克蘭曲「哭泣」，悲傷的旋律融入澎湃的感情，感動現場觀眾。（記者孫影真／攝影）

利文斯頓高中(Livingston High School)室內弦樂團主任Nancy Ciminnici帶領學生聆賞音樂會，稱讚福爾摩沙四重奏的演奏有爆發力；台裔觀眾對「雨夜花」和「哭泣」兩首曲子讚不絕口，「風格不同，但是一樣的感動。」

西東大學古典音樂會主任Dena Levine表示，該團原訂在2020年3月演出，當時因故取消，今年終於邀請到他們，加入古典音樂會系列(Classical Concert Series)第40季的演出，非常歡迎他們。

「福爾摩沙四重奏」於2002年成立，原始團員是四名台灣後裔，目前的團員是泛美亞後裔音樂家林允白(Jasmine Lin)、李家瑋(Wayne Lee)、Kyle Armbrust以及Deborah Pae。

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