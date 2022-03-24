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民調：逾半居民不滿新州現況

編譯郭宣含／綜合報導
羅格斯大學的新民調顯示，新澤西州52%居民不滿新州現況方向，且有大量民眾不滿州政府對生活高成本的處理方式。圖為州長墨菲在州議會提出預算計畫。(美聯社)
羅格斯大學的新民調顯示，新澤西州52%居民不滿新州現況方向，且有大量民眾不滿州政府對生活高成本的處理方式。圖為州長墨菲在州議會提出預算計畫。(美聯社)

羅格斯大學伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton)公布的新民調顯示，新澤西州52%居民不滿新州現況方向，且有大量民眾不滿州政府對生活高成本的處理方式。

根據這份新民調，新州52%成人居民認為，新州正邁向錯誤方向，僅有38%民眾認為新州方向正確。新州每10人中，有8人不滿新州官員處理新州生活可負擔性的作法，另有四分之三居民不滿新州的稅務規定。

這些都是去年11月激烈州長選舉中的重要議題，當時民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)以些微差距驚險擊敗共和黨籍對手，民主黨雖繼續掌控州議會，但失去七個席次。

伊格爾頓中心2021年6月的民調仍偏樂觀，但此後新州人滿意度便呈下滑趨勢；新州去年6月歷經新冠疫情低潮，且隨著更多人接種新冠疫苗，州民滿意度開始從低點回升，52%居民認為新州走在正確道路上，且墨菲民調仍高。

伊格爾頓公眾利益民調中心主任任阿什麗．孔寧(Ashley Koning)表示：「現在新州人對新州的未來展望，比墨菲政府2018年接任時稍好一點，但悲觀看法仍超過樂觀看法。」

新民調在過去三周陸續公布，伊格爾頓中心上周宣布的民調指出，33%州民正面看待墨菲(低於去年11月50%)，38%民眾對他持負面看法；但49%民眾滿意墨菲的州長表現。

新民調發現，認為新州走在正確道路上的民主黨人(64%)是獨立選民(33%)的兩倍，更是共和黨人(13%)的五倍；有82%共和黨人和55%獨立選民認為，新州正前往錯誤道路。

51%新州人表示，他們對州政府處理生活成本與可負擔性的議題感到擔心，29%民眾稍感擔心，僅有3%民眾感到非常滿意，和17%民眾表示稍微滿意。

至於州政府的州稅處置，50%民眾表示不滿意，26%稍微不滿，僅有5%表示相當滿意和18%表示稍微滿意。

新州 民調 民主黨

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