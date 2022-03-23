費城男子失蹤20年懸案 網路調查員10小時偵破

一群非職業級的網路調查員和專業潛水員，日前偵破賓州雷德利鎮一起懸案，在達比溪的水下25呎，發現了失蹤近20年的男子阿瑪波的遺體，而且全程只花約十個小時。(CBS費城地方電視台截圖)

賓州雷德利鎮(Ridley Township)一起多年未破的失蹤懸案竟在日前出現轉機，由一群非職業級網路調查員和專業潛水員在達比溪(Darby Creek)的水下25呎，發現失蹤近20年的男子阿瑪波(James Amabile)的遺體，而且全程只花約十個小時。

專門在影音平台YouTube上拍攝尋找失蹤人口的業餘調查員畢夏普 (Doug Bishop)，19日下午與潛水同伴在市政馬頭附近餐廳Stinger's Waterfront的停車場拍攝影片，解釋他們如何透過聲納系統發現阿瑪波失蹤前駕駛的福特汽車。

片中畢夏普形容搜尋的過程就像泡在巧克力牛奶海中游泳，因為水又黑又渾濁，只能摸黑尋找殘骸；突然畢夏普摸到一個被藻類覆蓋的車牌，往前一看駕駛座上有一具人體的骨骸，「我們找到他了！」

調查團隊與警方在20日返回現場，將大部分的遺骸包括牙齒送交法醫；不過雷德利鎮警佐麥金尼(Marc McKinney)20日表示，而在更多證據出現之前將不會談論任何此案的細節。

麥金尼指出，阿瑪波失蹤這幾年市政碼頭改變許多，包括新建幾條船道和一些高檔餐廳；而工程期間有數支鷹架被硬生生穿過阿瑪波車子的引擎，但工程人員卻毫無自覺，畢夏普說：「你以為工程人員在搭架的時候可能會先勘查一下河床，但其實不然。」

阿瑪波在2003年12月的某天下午突然失蹤，當時他才38歲，還有兩個分別五歲和八歲大的女兒；當天晚上他下班後正準備去接女兒，還打了通電話給保母說自己會晚點到，卻從此人間蒸發。

阿瑪波的家人曾表示他患有糖尿病 ，身上都會帶著胰島素注射器；當血糖 過低時他可能會出現認知錯亂，或甚至不知道自己在哪的狀況；阿瑪波失蹤後家屬都認為他可能已經死了，因為大家都明白他不可能將女兒獨自留下。

阿瑪波的兄弟史蒂芬‧阿瑪波(Stephen Amabile)得知此事後更加確定自己的推斷，他認為阿瑪波當時可能糖尿病發，陷入昏迷後不慎摔入溪中；史蒂芬也形容，多年來阿瑪波生死未卜讓他有如生活在煉獄中，「我一直沒有得到答案，現在我終於不用再牽掛了」。