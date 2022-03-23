新州家庭收入6.5萬至8萬元學生 郡學院學費擬減半

新州州長在預算案建議，家庭收入介於6萬5001元到8萬元的學生上郡學院的學雜費將可減半。圖為博根社區學院。(Getty Images)

新澤西州繼家庭收入低於6萬5000元的學生可免費讀郡學院後，州長 提出的新預算 案，包括擴大「社區學院機會獎學金」的實施，計畫對家庭收入6萬5001元至8萬元的學生，減免50%的學雜費，全州將約有7000名兩年制學生受惠。

新州 18所郡學院今年的學雜費平均為7747元，在全國兩年制的學院中最高。州高等教育學生援助部門表示，「學生被高昂的學雜費嚇阻，上大學連想都不敢想，我們要讓所有人都上得起。」

擴大的「社區學院機會獎學金」計畫是新州489億元預算計畫的組成部分，在增加800萬元資金後，將達3500萬元，惠及家庭收入不到8萬元的所有學生。

為了學雜費減半，學生需填寫「聯邦學生援助申請表」(FAFSA)，無證移民 也可申請，但他們還要填寫「新州選擇財務援助申請表」，此表為新州專門為幼年來美的無證移民夢想生所設計，儘管他們沒有資格申請聯邦資助。

此外，學生每年還可申請聯邦培爾贈款(Pell Grants)、州學費援助獎學金(Tuition Aid Grants)和其他獎學金與資助。如果上述獎學金仍達不到學雜費的一半，剩餘部分由「社區學院機會獎學金」計畫的資金補足。

但「社區學院機會獎學金」計畫只負責學雜費，讀書期間的書本費、交通費、住宿費和兒童看護等費用仍需自行承擔。

許多州近年來興起「免費上大學」運動，擴大了學生援助計畫，新州是其中之一，墨菲州長競選時承諾，將保證所有學生免費讀郡學院。

新州2018年宣布對家庭收入不到4萬5000元的學生免除學費，為此進行了先期試驗，去年又將免學費的政策永久化，適用於家庭收入不到6萬5000元的學生。

全州約5萬名學生的家庭收入不到6萬5000元，占全州郡學院學生的45%，其中多數由於領取了聯邦和州府的援助，已無需繳納學雜費，但約1萬3000個學生仍需繳納一部分，在由「社區學院機會獎學金」計畫補足後，收入低於6萬5000元的郡學院學生的學雜費現已完全歸零。