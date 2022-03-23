我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機將廣西梯田夷平 現場大雨讓搜救暫緩

美確診BA.2破7成 聯邦不再支付未納保者的新冠治療費

新州家庭收入6.5萬至8萬元學生 郡學院學費擬減半

編譯孫梁／綜合報導
新州州長在預算案建議，家庭收入介於6萬5001元到8萬元的學生上郡學院的學雜費將可減半。圖為博根社區學院。(Getty Images)
新州州長在預算案建議，家庭收入介於6萬5001元到8萬元的學生上郡學院的學雜費將可減半。圖為博根社區學院。(Getty Images)

新澤西州繼家庭收入低於6萬5000元的學生可免費讀郡學院後，州長 提出的新預算案，包括擴大「社區學院機會獎學金」的實施，計畫對家庭收入6萬5001元至8萬元的學生，減免50%的學雜費，全州將約有7000名兩年制學生受惠。

新州18所郡學院今年的學雜費平均為7747元，在全國兩年制的學院中最高。州高等教育學生援助部門表示，「學生被高昂的學雜費嚇阻，上大學連想都不敢想，我們要讓所有人都上得起。」

擴大的「社區學院機會獎學金」計畫是新州489億元預算計畫的組成部分，在增加800萬元資金後，將達3500萬元，惠及家庭收入不到8萬元的所有學生。

為了學雜費減半，學生需填寫「聯邦學生援助申請表」(FAFSA)，無證移民也可申請，但他們還要填寫「新州選擇財務援助申請表」，此表為新州專門為幼年來美的無證移民夢想生所設計，儘管他們沒有資格申請聯邦資助。

此外，學生每年還可申請聯邦培爾贈款(Pell Grants)、州學費援助獎學金(Tuition Aid Grants)和其他獎學金與資助。如果上述獎學金仍達不到學雜費的一半，剩餘部分由「社區學院機會獎學金」計畫的資金補足。

但「社區學院機會獎學金」計畫只負責學雜費，讀書期間的書本費、交通費、住宿費和兒童看護等費用仍需自行承擔。

許多州近年來興起「免費上大學」運動，擴大了學生援助計畫，新州是其中之一，墨菲州長競選時承諾，將保證所有學生免費讀郡學院。

新州2018年宣布對家庭收入不到4萬5000元的學生免除學費，為此進行了先期試驗，去年又將免學費的政策永久化，適用於家庭收入不到6萬5000元的學生。

全州約5萬名學生的家庭收入不到6萬5000元，占全州郡學院學生的45%，其中多數由於領取了聯邦和州府的援助，已無需繳納學雜費，但約1萬3000個學生仍需繳納一部分，在由「社區學院機會獎學金」計畫補足後，收入低於6萬5000元的郡學院學生的學雜費現已完全歸零。

新州 預算 移民

上一則

涉嫌誤導消費者 華府起訴外送平台Grubhub

下一則

芝賭場提案3地點入圍 78區也在內

延伸閱讀

新州娛樂用大麻零售執照 第二輪開放申請

新州娛樂用大麻零售執照 第二輪開放申請

新州警局長 被兩警控歧視同志和少數族裔

新州警局長 被兩警控歧視同志和少數族裔
全美中華婦女會獎學金 申請起跑

全美中華婦女會獎學金 申請起跑
紐、新州斷電「懲戒」欠費用戶叫苦

紐、新州斷電「懲戒」欠費用戶叫苦
風力發電計畫影響海洋生態？新州將環境評估

風力發電計畫影響海洋生態？新州將環境評估
哈德遜郡驅逐房客冠新州 租金補助仍有餘

哈德遜郡驅逐房客冠新州 租金補助仍有餘

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42
中州高等教育委員會核准賓州六所州立大學申請併為兩校的合併案。圖為其中一所大學為愛丁堡大學。(CBS匹茲堡電視台截圖)

賓州史上最大規模併校案 6大學將合併成2所

2022-03-18 11:11

超人氣

更多 >
接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕
21日起這些國際航班不再降落上海

21日起這些國際航班不再降落上海
東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速