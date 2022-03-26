我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

粵都經典粵菜十周年慶 感恩回饋特價酬賓

新澤西訊
紅燒鮑魚$18.99/每隻；冰糖燉燕窩$28.00/每份；花旗參湯$9.95/每份；帝王蟹三吃$48.00/每磅，不容錯過。
紅燒鮑魚$18.99/每隻；冰糖燉燕窩$28.00/每份；花旗參湯$9.95/每份；帝王蟹三吃$48.00/每磅，不容錯過。

  位於新澤西Somerville的粵都經典粵菜近日迎來十周年慶，為感謝舊雨新知的捧場和支持，粵都在特價上再提供優惠，歡迎朋友們預約就餐。

  十周年慶期間特價包括：紅燒鮑魚$18.99/每隻；冰糖燉燕窩$28.00/每份；花旗參湯$9.95/每份；帝王蟹三吃$48.00/每磅。鮑魚，燕窩，花旗參等都是高檔滋補佳品。此次推出的冰糖燕窩更是選用頂級精品燕窩精心熬製而成，可謂新州獨家，實在是美食客的福音。此特惠只在周年慶期間短期提供，大家切勿錯過。

  粵都經典粵菜一直秉持初心，多年來保持其正宗的粵式菜肴品質和風味。自開業以來始終對口味、食材品質和服務嚴格要求，並不斷的推陳出新，吸引了遠近美食家再三光顧。《紐約時報》的美食記者曾經慕名前來，微服私訪，一一品嘗了茶點和菜式，大加讚賞並撰寫了專題稿件強力推薦。粵都並於2018年斬獲了《舌尖上的美國》“最佳粵菜餐廳TOP 2”的殊榮。

  粵都的就餐環境高雅，裝潢新穎，特設高檔卡拉OK包房可容納16人-30人就餐，能滿足不同客人對場地的需求，是您與親朋好友歡聚的絕佳之選。設有大型游水魚缸和魚池，保證提供的海鮮最新鮮。無論鮑魚海參、生猛海鮮還是家鄉小炒，都保持其經典粵菜的純正風味。各式的港式精美點心更是品種豐富，即叫即蒸，樣樣都美味無窮！

  粵都表示現今食材成本及人工都大幅上漲，粵都還是會將一如既往地追求菜餚的品質，絕不降低水準，歡迎朋友們光臨惠顧！訂位電話：908-526-8888/908-526-7244，地址：216 W. Main St., Somerville, NJ 08876 (7天營業11:00am - 9:30pm，天天茶市，週末推車)

粵都榮獲《紐約時報》撰文推薦，《舌尖上的美國》最佳粵菜餐廳TOP 2。
粵都榮獲《紐約時報》撰文推薦，《舌尖上的美國》最佳粵菜餐廳TOP 2。

美食 紐約時報 新澤西

上一則

新州婦產科 黃育羚醫師 熱心真誠守護您

下一則

25區區長盧漢士春季籌款會 華埠社區商家團體和個人出席支持

延伸閱讀

福興銀行成立三十周年春季大酬賓！

福興銀行成立三十周年春季大酬賓！
美國再出手 WSJ：美將禁止進口俄國海鮮與酒類

美國再出手 WSJ：美將禁止進口俄國海鮮與酒類
金山免查疫苗卡 部分業者不放心

金山免查疫苗卡 部分業者不放心
舊金山餐廳對取消疫苗卡檢查，反應大不同

舊金山餐廳對取消疫苗卡檢查，反應大不同
中國研究稱 華南海鮮市場新冠病毒非來自野生動物

中國研究稱 華南海鮮市場新冠病毒非來自野生動物
太子牌威州花旗參 養生補氣每天花一點心思 增強免疫力

太子牌威州花旗參 養生補氣每天花一點心思 增強免疫力

熱門新聞

最新詐騙方式，受害者以為詐騙者在協助防詐。(Unsplash.com)

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

2022-03-22 18:17
古德爾(左)、米勒(右)涉嫌持棒球棒打死高中老師。(美聯社)

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

2022-03-24 10:50
Zillow退出翻屋市場後，務業出租公司和日本企業大撿便宜。(Zillow網頁)

Zillow脫手大批二手屋 不少買家和日本企業大撿便宜

2022-03-24 19:05
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
消費者對電話營銷人員不必生氣，他們是你的生財途徑。(Unsplash網頁)

促銷電話連環call 德州男子反向操作 零成本倒賺十萬

2022-03-25 19:03
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

2022-03-22 17:46

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果