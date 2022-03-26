粵都經典粵菜十周年慶 感恩回饋特價酬賓

紅燒鮑魚$18.99/每隻；冰糖燉燕窩$28.00/每份；花旗參湯$9.95/每份；帝王蟹三吃$48.00/每磅，不容錯過。

位於新澤西 Somerville的粵都經典粵菜近日迎來十周年慶，為感謝舊雨新知的捧場和支持，粵都在特價上再提供優惠，歡迎朋友們預約就餐。

十周年慶期間特價包括：紅燒鮑魚$18.99/每隻；冰糖燉燕窩$28.00/每份；花旗參湯$9.95/每份；帝王蟹三吃$48.00/每磅。鮑魚，燕窩，花旗參等都是高檔滋補佳品。此次推出的冰糖燕窩更是選用頂級精品燕窩精心熬製而成，可謂新州獨家，實在是美食 客的福音。此特惠只在周年慶期間短期提供，大家切勿錯過。

粵都經典粵菜一直秉持初心，多年來保持其正宗的粵式菜肴品質和風味。自開業以來始終對口味、食材品質和服務嚴格要求，並不斷的推陳出新，吸引了遠近美食家再三光顧。《紐約時報 》的美食記者曾經慕名前來，微服私訪，一一品嘗了茶點和菜式，大加讚賞並撰寫了專題稿件強力推薦。粵都並於2018年斬獲了《舌尖上的美國》“最佳粵菜餐廳TOP 2”的殊榮。

粵都的就餐環境高雅，裝潢新穎，特設高檔卡拉OK包房可容納16人-30人就餐，能滿足不同客人對場地的需求，是您與親朋好友歡聚的絕佳之選。設有大型游水魚缸和魚池，保證提供的海鮮最新鮮。無論鮑魚海參、生猛海鮮還是家鄉小炒，都保持其經典粵菜的純正風味。各式的港式精美點心更是品種豐富，即叫即蒸，樣樣都美味無窮！

粵都表示現今食材成本及人工都大幅上漲，粵都還是會將一如既往地追求菜餚的品質，絕不降低水準，歡迎朋友們光臨惠顧！訂位電話：908-526-8888/908-526-7244，地址：216 W. Main St., Somerville, NJ 08876 (7天營業11:00am - 9:30pm，天天茶市，週末推車)