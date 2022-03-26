新州婦產科 黃育羚醫師 熱心真誠守護您

新州北部黃育羚婦產科醫生，本人精通國英語，能與華裔婦女患者無障礙溝通，她專業的醫療技術和熱情的態度，給予患者十足具有親和力的安全感，能為母嬰患者的健康及安全保駕護航。

畢業於哥倫比亞大學的黃育羚醫生，在SUNY-Buffalo醫學 院取得博士學位，之後就職於紐約Bethy Israel 婦產科，擔任住院部醫生。2021年9月起黃育羚醫師從新澤西Comprehensive Care Center轉去THE MODERN WOMAN OB/GYN，並遷移新址，繼續為婦女同胞服務。

THE MODERN WOMAN OB/GYN嚴格遵守防疫的規定，到診所就診時，孕婦或患者與陪同人員需全程佩戴一次性醫用口罩 ，並攜帶免洗洗手液或消毒紙巾。在接觸診所門把手、門簾等物品後，及時使用手部消毒液清潔雙手，切記手消毒之前不要接觸口鼻眼。同時，與其他人盡可能保持6尺以上距離，積極配合醫護人員的工作，儘量減少在診所停留的時間。

黃育羚醫生愛心小提示：出現什麼症狀需立即就醫？孕婦居家時每天要做自我監測；如監測體溫變化、體重變化、胎動情況，有無腹痛、陰道流血及分娩徵兆等情況，必要時監測血壓 （尤其是有基礎疾病、血壓異常者）。孕婦居家自我監測的過程中，如果出現與產科因素有關的異常，要及時去醫院產科就診！小科普：與產科因素有關的異常主要是指胎膜早破、陰道流血、宮縮，以及頭痛、腹痛、胎動異常等。

THE MODERN WOMAN OB/GYN黃育羚醫生預約電話：973-949-1286。新址：131 Columbia Turnpike , Suite 1 ，Florham Park NJ 07932。