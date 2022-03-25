明朗中國文化中心 虎年遊園及博覽會圓滿舉行

明朗中國文化中心的春節聯歡晚會一直是大費城地區一道靚麗的風景線，受到了廣大居民的喜愛。疫情前2019年的明朗春晚，從參加人數、社區參與及節目內容，都極受矚目。日前，明朗中國文化中心再度成功舉行了2022虎年文化遊園及博覽會。。

今年除了孩子們最愛的傳統遊戲和手工，還有頂手絹、寫書法 、十二生肖好運輪、創意剪紙、虎年貼虎、筷子比賽、茶文化與品嘗、字謎等。節目表演文化含量高的有京劇 書法、二胡、馬頭琴、古箏獨奏、民族舞蹈、合唱、二十四式太極拳和中國功夫及傳統熱鬧獅子舞。

京劇書法大師宋飛鴻為活動錦上添花。她邊演唱京劇，邊瀟灑豪放運筆墨，如行雲流水，福字連天，福氣滿園。 孩子們勇敢的走向前，拿起吉祥的福字，一字排開，滿心高興，在傳統中國音樂和濃墨重彩的氣氛中，沐浴著中國文化的博大精深。

中國文化博覽會包羅萬象，從舌尖上的中國，到民族服裝；從中國的山川地域，傳統民族樂器，武術與太極，中國古代建築，二十四節氣，中國紅，到西遊記；兒童動畫片，十大國粹， 傳統節日，哈爾濱冰雕節，虎年畫虎等。

來訪嘉賓有賓州 議員 Carolyn Comitta，賓州州長亞太裔委員會執行主席孫一，WCU大學教授Peter Loedel， 美洲中西藝術家協會主席許蜀。 他們熱情的為大家送上虎年新春祝福， 同時對明朗多年來為中西文化交流做出的貢獻表示感謝。(本文撰稿： 熊群彬，圖片提供： 明朗166影視俱樂部 )