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鋼琴演奏家羅森鮑姆 4/9大師課 歡迎聆賞

本報新澤西訊

  國家表演藝術聯盟(National League of Performing Arts)將邀請國際知名鋼琴家羅森鮑姆(Victor Rosenbaum)舉辦鋼琴大師課。羅森鮑姆師從Elizabeth Brock和Martin Marks，同時在布蘭代斯大學和普林斯頓大學獲得學位，曾任紐約曼內斯音樂學院、伊士曼音樂學院、茱莉亞音樂學院客座教授。

  他曾為教師團體舉辦講座、工作坊和大師班以及美國和國外的學校，包括倫敦皇家音樂學院、皇家音樂學院和市政廳學校，聖彼得堡和莫斯科的音樂學院、北京中央音樂學院、上海音樂學院等。其現任教於波斯頓新英格蘭音樂學院，常以獨奏或室內樂的方式在世界各地演奏。他也是指揮家、作曲家，曾多次舉行演講並舉辦大師課。

  羅森鮑姆教授將為四位優秀的大學預科學生開設大師班，演奏貝多芬、李斯特、蕭邦和普羅科菲耶夫的作品，歡迎愛好音樂人士免費聆聽大師課。

  大師課日期：4月9日週六下午3點，地點：FIRST PRESBYTERIAN CHURCH of NEW VERNON，2  Lee’s Hill Road,  New Vernon , NJ 07976，詳情請參閱https://www.nationalleagueofperformingarts.org/

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