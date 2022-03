鋼琴演奏家羅森鮑姆 4/9大師課 歡迎聆賞

國家表演藝術聯盟(National League of Performing Arts)將邀請國際知名鋼琴家羅森鮑姆(Victor Rosenbaum)舉辦鋼琴大師課。羅森鮑姆師從Elizabeth Brock和Martin Marks,同時在布蘭代斯大學和普林斯頓大學獲得學位,曾任紐約曼內斯音樂學院、伊士曼音樂學院、茱莉亞音樂學院客座教授。

他曾為教師團體舉辦講座、工作坊和大師班以及美國和國外的學校,包括倫敦皇家 音樂學院、皇家音樂學院和市政廳學校,聖彼得堡和莫斯科的音樂學院、北京 中央音樂學院、上海音樂學院等。其現任教於波斯頓新英格蘭 音樂學院,常以獨奏或室內樂的方式在世界各地演奏。他也是指揮家、作曲家,曾多次舉行演講並舉辦大師課。

羅森鮑姆教授將為四位優秀的大學預科學生開設大師班,演奏貝多芬、李斯特、蕭邦和普羅科菲耶夫的作品,歡迎愛好音樂人士免費聆聽大師課。

大師課日期:4月9日週六下午3點,地點:FIRST PRESBYTERIAN CHURCH of NEW VERNON,2 Lee’s Hill Road, New Vernon , NJ 07976,詳情請參閱https://www.nationalleagueofperformingarts.org/