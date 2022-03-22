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新州娛樂用大麻 第二輪開放販售申請

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州大麻監管委員會啟動娛樂用大麻商店第二輪販售許可申請。(美聯社)
新澤西州大麻監管委員會啟動娛樂用大麻商店第二輪販售許可申請。(美聯社)

新澤西州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)宣布，已啟動娛樂用大麻商店第二輪審批，開始受理零售商店販售大麻的許可申請。

監管委員會指出，第一輪審批於去年12月15日啟動，當時只受理醫用大麻的申請，因此只有大麻種植商、產品製造或測試商及實驗室能申請，目前全州約有十家廠商提出，其中八間已完成審批，預計本月24日將會在州議會的聽證會上進行詳細的工作報告。

監管委員會執行主任布朗(Jeff Brown)說：「所有有意申請販售娛樂用大麻的商家或個人即起可以向本監管委員會提交申請，另外本輪審批沒有截止日期，有意販售者可隨書遞交申請表；不過事實上由於自12月新州大麻合法化以來，許多有意開賣娛樂用大麻的商家早就開始預做準備，因此今天遞交申請的絕大多數商號都是早就有過業務來往的商家，不像去年12月剛開放時湧入大量陌生面孔。」

申請的商家除了須備齊應備文件外，更重要的是商店所在地必須也適用大麻合法化的規定；根據州議會去年通過的大麻合法化法案，各郡轄下的鄉鎮市區得於上月自由決定是否跟進合法化，據悉至少一半的鄉鎮市區議會決議仍暫時不開放。

大麻遊說團體吉彭思(Gibbons')估計，即便是最早提交申請的商家，最快也要等到年底才有機會真正開始販售娛樂大麻；該利益團體的政策主任德拉瑞托(Michael DeLoreto)說：「商家要經過90天的審批期、120天的鄉鎮市公所輔導期，再加上備料、招聘人力等，最快也要12月底才能真的開賣、明年初大麻店才會真的多起來。」

大麻合法化 新澤西州 零售商

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