新州警局長 被兩警控歧視同志和少數族裔

新澤西州皮斯卡塔維鎮警察局長莫斯爾(左)遭手下兩名警官投訴，指控他基於性傾向及出生地而給予差別待遇。(取材自臉書)

經過100年的發展，美國民權運動已走到在法律上對不同種族、不同性別的人平等對待，然而對同性伴侶及少數族裔的歧視 仍隱藏在社會的各個角落；新澤西州 密德薩克士郡(Middlesex)皮斯卡塔維鎮(Piscataway)警察 局長莫斯爾(Thomas Mosier)就面臨手下兩名警官投訴，指控他基於性傾向及出生地而給予差別待遇。

該警局的女警康絲坦絲．克利亞(Constance Crea)表示，自他入職以來，就因為自己的性向遭到莫斯爾局長的壓力；她在提交給法院的文件中稱「莫斯爾局長向她施加虐待，導致對於自己的性向認同感到壓力與尷尬」；另一名出身羅馬尼亞的員警巴柏由(Alan Barboiu)則指出，由於自己講英文時的口音，遭到莫思爾局長的百般刁難，他說：「局長說聽不懂我講的英文，所以不准我請假。」

克利亞指控，莫斯爾常常會因為她的性傾向而找她麻煩，如去年12月就把她無緣無故從已擔任三年的「家庭暴力防治員」的職位上調離，她說：「莫斯爾局長對異性戀警官的偏袒顯而易見，這導致整個警局的士氣低落」；巴柏由澤說他在入職時就被前輩警告，局長對他「懷有惡意」，隨後就發現局長常常嘲笑他的口音，還警告他「離其他同事遠一點」，更偽造了一份官方文件把巴柏由調離職務。

兩起案件皆由州高等法院受理中，鎮政府發言人威爾克(Gene Wilk)說：「莫斯爾局長過去33年來為皮斯卡塔維鎮警局提供良好的服務，不過我們非常重視兩名基層員警提出的投訴，除司法審判外，也會尋適當管道進行內部調查，務求毋枉毋縱。」