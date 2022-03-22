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非法手槍未上鎖致4歲弟誤觸亡 18歲兄被捕

編譯柯立偉／綜合報導
費城無證持槍的18歲青年維克多．勞拉-歐提茲因未將槍枝上鎖，導致四歲的弟弟羅曼(圖)誤觸板機暴頭而亡。(取材自YouTube)
費城無證持槍的18歲青年維克多．勞拉-歐提茲因未將槍枝上鎖，導致四歲的弟弟羅曼(圖)誤觸板機暴頭而亡。(取材自YouTube)

賓州費城日前發生一起槍枝走火意外，無證持槍的一名18歲青年維克多．勞拉-歐提茲(Victor Lara-Ortiz)因未將槍枝上鎖，導致四歲的弟弟羅曼．艾吉雷拉-歐提茲(Roman Aguilera-Ortiz)誤觸板機暴頭而亡；現在維克多與向維克多提供槍枝的31歲男子湯瑪斯(William Thomas)均面臨過失致死及非法持有槍械的控罪。

維克多被捕後即行認罪，承認槍枝是他的，是他直接把槍放在幼兒隨手可得的地方，並且沒有上套，也沒有做好安全措施，才造成這起悲劇；他並表示，在槍擊案發生造成弟弟身亡後，他還曾經打給湯瑪斯問怎麼辦，結果湯瑪斯居然告訴他「不要回家」。

檢察官黛博拉．萊恩(Deborah Ryan)指出，維克多目前已以1萬元交保候傳，湯瑪斯則仍在拘留中；她說：「維克多．勞拉-歐提茲『魯莽又嚴重疏忽』的行為是今年大量槍枝暴力犯罪中的一起，我們很難接受因為這種毫無意義的事件失去一條寶貴的性命，羅曼的死原本百分之百可以預防。」

警方調查結果發現，早在成年以前，維克多便以以「想要保護居住的社區」為由，透過管道向湯瑪斯取得槍枝；然而，由於湯瑪斯有普通傷害罪的前科紀錄無法購槍，前兩次購槍都被槍枝店的店員拒絕；直至2月15日湯瑪斯走進蘭卡斯特郡(Lancaster)的「Trop Gun Shop」，謊稱沒有犯罪紀錄才順利購得，警方目前正在調查槍枝店店員為何沒有做過全面犯罪紀錄調查就售槍予湯瑪斯。

當地警察局局長勞佛(Jack Laufer)再度呼籲當地居民，若家中有槍也有幼兒，務必對槍枝作好安全準備以免不測；他說：「我們需要所有人的合作才能打擊槍枝暴力犯罪，特別是這起悲劇清楚地向我們展示『幼兒拿到槍』可能造成的後果，希望大家都能注意用槍安全，保護好家中的孩子。」

暴力犯罪 警察 費城

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