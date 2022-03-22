我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

槍殺牙買加移民 賓州男不起訴 檢方：屬正當防衛

編譯林梅婕／綜合報導
29歲的牙買加移民史賓賽去年12月遭一名白人槍殺，家屬指控兇手是仇恨犯罪，但當局表示現場證人指史賓賽先持槍威脅在場所有人，檢方宣告全案不起訴。(ABC電視台截圖)
29歲的牙買加移民史賓賽去年12月遭一名白人槍殺，家屬指控兇手是仇恨犯罪，但當局表示現場證人指史賓賽先持槍威脅在場所有人，檢方宣告全案不起訴。(ABC電視台截圖)

賓州男子、29歲的牙買加移民史賓賽(Peter Bernardo Spencer)在去年12月遭一名白人槍殺，家屬指控兇手是仇恨犯罪，甚至稱其是「動用現代私刑」；然而，案情在日前卻出現大逆轉，當局表示現場證人指史賓賽先持槍威脅在場所有人，其中一名白人男子不得不開槍防衛，檢方宣告全案不起訴。

經過數月的調查，賓州韋南戈郡(Venango County)地區檢察官懷特(Shawn White)終於在15日宣布，現場沒有任何證據顯示行凶動機與種族歧視有關，也沒有史賓賽遭人誘拐到案發現場的跡象，「這是我的決定，而我相信這是正確的，我信任執法部門，我認為他們已經做了盡職的調查」。

調查報告指出，槍手和其他證人表示，史賓賽在案發前攜帶一把AK-47步槍，還對空鳴槍數次；現場也被發現留有酒精飲料、大麻和迷幻魔菇；目擊者稱史賓賽自稱是「上帝」，命令在場其他人為他收集更多木柴來生火，還拿槍指著另外兩人，威脅他們趴下並奪走他們的車鑰匙。

殺害史賓賽的槍手告訴警方，史賓賽先是拿槍指著他的臉，告訴他自己「將會掃射這個地方」；接著該名男子拿出自己的九毫米手槍，朝史賓賽塞開槍。

懷特指評估現場證據後，他認定槍手的行為屬於正當防衛，或受賓州「居住權防衛」(castle doctrine)的保護，決定不起訴槍手。

不過這項消息讓史賓賽的家屬不以為然，代表家屬的律師朱巴斯(Paul Jubas)以聲明表示，下周將針對檢察官辦公室的調查結果召開記者會，他說：「雖然我們不同意檢方的決定，但我們並不意外；我們早在賓州警方和韋南戈郡檢察官們的身上，看過類似的行徑。」

賓州 檢察官 種族歧視

上一則

拒不下架「淫穢」書籍　德州圖書館長被開除

下一則

芝城活動看板／華埠公共安全研討會 31日舉行

延伸閱讀

哈利、梅根又觸怒英國人？缺席爺爺追悼會 卻去這活動

哈利、梅根又觸怒英國人？缺席爺爺追悼會 卻去這活動
卡卡爆胸走紅毯吸睛 艾瑪華森胸前開深V被嫌老

卡卡爆胸走紅毯吸睛 艾瑪華森胸前開深V被嫌老
雪佛林沮喪 懷特痛哭…美國名將紛失常 失望揪心

雪佛林沮喪 懷特痛哭…美國名將紛失常 失望揪心
冬奧／失常？高齡？美名將留遺憾 雪佛林沮喪 懷特痛哭

冬奧／失常？高齡？美名將留遺憾 雪佛林沮喪 懷特痛哭
「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺

「我的腿撐不住了」雪板傳奇含淚退役 粉絲相挺
冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4

冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...