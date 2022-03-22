槍殺牙買加移民 賓州男不起訴 檢方：屬正當防衛

29歲的牙買加移民史賓賽去年12月遭一名白人槍殺，家屬指控兇手是仇恨犯罪，但當局表示現場證人指史賓賽先持槍威脅在場所有人，檢方宣告全案不起訴。(ABC電視台截圖)

賓州 男子、29歲的牙買加移民史賓賽(Peter Bernardo Spencer)在去年12月遭一名白人槍殺，家屬指控兇手是仇恨犯罪，甚至稱其是「動用現代私刑」；然而，案情在日前卻出現大逆轉，當局表示現場證人指史賓賽先持槍威脅在場所有人，其中一名白人男子不得不開槍防衛，檢方宣告全案不起訴。

經過數月的調查，賓州韋南戈郡(Venango County)地區檢察官 懷特(Shawn White)終於在15日宣布，現場沒有任何證據顯示行凶動機與種族歧視 有關，也沒有史賓賽遭人誘拐到案發現場的跡象，「這是我的決定，而我相信這是正確的，我信任執法部門，我認為他們已經做了盡職的調查」。

調查報告指出，槍手和其他證人表示，史賓賽在案發前攜帶一把AK-47步槍，還對空鳴槍數次；現場也被發現留有酒精飲料、大麻和迷幻魔菇；目擊者稱史賓賽自稱是「上帝」，命令在場其他人為他收集更多木柴來生火，還拿槍指著另外兩人，威脅他們趴下並奪走他們的車鑰匙。

殺害史賓賽的槍手告訴警方，史賓賽先是拿槍指著他的臉，告訴他自己「將會掃射這個地方」；接著該名男子拿出自己的九毫米手槍，朝史賓賽塞開槍。

懷特指評估現場證據後，他認定槍手的行為屬於正當防衛，或受賓州「居住權防衛」(castle doctrine)的保護，決定不起訴槍手。

不過這項消息讓史賓賽的家屬不以為然，代表家屬的律師朱巴斯(Paul Jubas)以聲明表示，下周將針對檢察官辦公室的調查結果召開記者會，他說：「雖然我們不同意檢方的決定，但我們並不意外；我們早在賓州警方和韋南戈郡檢察官們的身上，看過類似的行徑。」