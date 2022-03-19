詐160萬紓困企業貸款 新州男認罪

新澤西州 聯邦地區檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)表示，在新冠疫情 爆發前期，新澤西州愛迪生鎮(Edison)32歲男性拉金斯(Jordan C. Larkins)詐騙獲取疫情相關貸款 ，總計約160萬元，他16日認罪後被送往聯邦監獄。

新澤西州聯邦檢察官辦公室發出聲明表示，拉金斯16日認罪，包括電信詐騙(wire fraud)罪、銀行詐騙和洗錢。

聯邦檢察官指出，拉金斯在2020年5月至7月期間，陸續代表他宣稱的許多小企業，向聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)申請三次「薪資保護貸款計畫」(PPP)貸款和11次「經濟傷害災難貸款」(EIDL)，他提交假的聯邦稅表、薪資單紀錄和不實銀行聲明。

PPP貸款隸屬於「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)；EIDL則是SBA計畫，其低利率貸款給小企業、租客和房東；這些貸款旨在提供緊急金援，幫助疫情期間面臨經濟衝擊的數百萬名美國人度過難關。

調查人員表示，拉金斯向借貸方和SBA不實陳述他有工作，並謊稱他在疫情前一年開始的「銀星」(Silver Star)生意有高營收，他還偽造許多申請人的身分與其駕照。

法院文件指出，拉金斯最後從PPP和EIDL獲取約160萬元，並將這筆錢拿來私用，包括洗錢，並轉帳5萬1000元到西非國家迦納(Ghana)一個銀行帳號。

法院預計7月21日對拉金斯宣判。