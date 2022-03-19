我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

風力發電計畫影響海洋生態？新州將環境評估

編譯柯立偉／綜合報導
環保人士稱在大洋中建立風力發電廠可能會導致海洋生態改變，新州政府決定委託學術單位評估海上發電對海洋生物可能帶來的影響。(美聯社)
環保人士稱在大洋中建立風力發電廠可能會導致海洋生態改變，新州政府決定委託學術單位評估海上發電對海洋生物可能帶來的影響。(美聯社)

作為全國環保綠能發電走在最前端的州，新澤西州的離岸風力發電計畫並非沒有遭遇阻力；環保人士稱在大洋中建立發電廠可能會導致海洋生態改變，但政府卻未曾有過適當的評估就貿然招標動工；為此，州政府決定進行環境影響評估，委託學術單位評估海上發電機對鯨魚和蛤蜊等海洋生物可能帶來的影響。

新州環保廳與公共事業委員會表示，將偕同紐約、康乃狄克、麻州與馬里蘭等州加入非營利組織「區域野生動物科學」(Regional Wildlife Science Entity)，針對風力發電渦輪機設置地點對當地蛤蜊生態影響的研究，其中會特別側重在陽光條件、海底地形、平均水溫、二氧化碳的變化等。

研究資金的來源並非州政府撥款，而是由離岸風力發電得標廠商大西洋離岸風灣公司(Atlantic Shores Offshore Wind Bight)與第二代洋風公司(Ocean Wind II)共同成立的基金撥款；環境廳指出，兩間公司先前已承諾共同成立總額2600萬元的基金會，專門研究離岸風力發電開發對環境影響的研究，這筆340萬的研究經費就是該基金會的第一筆支出。

新州環保廳廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)說：「作為新州海洋資源的管理者，我和全廳所有同仁將戮力於海洋資源的環境研究，方能確保所有得標廠商負責任地開發海上資源及永續發展」；公共事業委員會主席費爾塔利索(Joseph Fiordaliso)也說：「這項計畫將蒐集渦輪機預定設置地點的生態資料，將確保海上資源開發得到合理利用。」

新州 新澤西州 綠能

上一則

詐160萬紓困企業貸款 新州男認罪

下一則

杜邦圓環農夫市場擴充攤位 喜迎25周年

延伸閱讀

上班看A片、與同事發生性關係…新州警察局長被舉報

上班看A片、與同事發生性關係…新州警察局長被舉報
推動中文教育13年 新州林登市表彰陳如萍

推動中文教育13年 新州林登市表彰陳如萍
新賓風景線： 一窺極盡奢華的印度神廟

新賓風景線： 一窺極盡奢華的印度神廟
新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費

新州嘉惠民眾 駕照更新、結婚登記免收費
新州風力開發商擬廣設渦輪機 惹民怨

新州風力開發商擬廣設渦輪機 惹民怨
新州公家機關禁與俄企交易 墨菲簽署實施

新州公家機關禁與俄企交易 墨菲簽署實施

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51

超人氣

更多 >
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死

霧濃踩了煞車 135輛車追撞 密州連環大車禍6死