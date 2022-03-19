風力發電計畫影響海洋生態？新州將環境評估

環保人士稱在大洋中建立風力發電廠可能會導致海洋生態改變，新州政府決定委託學術單位評估海上發電對海洋生物可能帶來的影響。(美聯社)

作為全國環保綠能 發電走在最前端的州，新澤西州 的離岸風力發電計畫並非沒有遭遇阻力；環保人士稱在大洋中建立發電廠可能會導致海洋生態改變，但政府卻未曾有過適當的評估就貿然招標動工；為此，州政府決定進行環境影響評估，委託學術單位評估海上發電機對鯨魚和蛤蜊等海洋生物可能帶來的影響。

新州 環保廳與公共事業委員會表示，將偕同紐約、康乃狄克、麻州與馬里蘭等州加入非營利組織「區域野生動物科學」(Regional Wildlife Science Entity)，針對風力發電渦輪機設置地點對當地蛤蜊生態影響的研究，其中會特別側重在陽光條件、海底地形、平均水溫、二氧化碳的變化等。

研究資金的來源並非州政府撥款，而是由離岸風力發電得標廠商大西洋離岸風灣公司(Atlantic Shores Offshore Wind Bight)與第二代洋風公司(Ocean Wind II)共同成立的基金撥款；環境廳指出，兩間公司先前已承諾共同成立總額2600萬元的基金會，專門研究離岸風力發電開發對環境影響的研究，這筆340萬的研究經費就是該基金會的第一筆支出。

新州環保廳廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)說：「作為新州海洋資源的管理者，我和全廳所有同仁將戮力於海洋資源的環境研究，方能確保所有得標廠商負責任地開發海上資源及永續發展」；公共事業委員會主席費爾塔利索(Joseph Fiordaliso)也說：「這項計畫將蒐集渦輪機預定設置地點的生態資料，將確保海上資源開發得到合理利用。」